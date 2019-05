Ducii Harry şi Meghan de Sussex, un an de la căsătorie. Fotografii…

Dintre cele 14 fotografii, unele sunt facute publice in premiera.

"Multumim pentru toata dragostea si sprijinul aratate de atat de multi dintre voi, din toata lumea. Fiecare dintre voi a facut aceasta zi si mai plina de semnificatie", se arata in mesajul care insoteste fotografiile.

Printul Harry, in varsta de 34 de ani, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si fosta actrita americana Meghan Markle, in varsta de 37 de ani, s-au casatorit pe 19 mai 2018, dupa o relatie de doi ani. Ceremonia de nunta, care a avut loc la capela St. George de pe domeniul Windsor,…