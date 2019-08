Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe pregatește deschiderea noii stagiuni, o stagiune ce se anunța plina de evenimente: turnee, spectacole și festivaluri. Managerul Teatrului, Anna Maria Popa, a transmis ca se anunța un an și o stagiune de top. In program sunt cuprinse deplasari la numeroase…

- In luna iulie, angajații companiei locale de salubritate Tega S.A. au inceput curațarea albiilor paraurilor din Sfantu Gheorghe. In prezent, angajații Tega lucreaza dimineata de-a lungul paraului Debren, taind vegetația și colectand gunoaiele. Actiunea de curațenie a inceput pe strada Lunca Oltului…

- Un numar de 52 de pietre funerare vor fi amplasate in Parcul Holocaustului din Sfantu Gheorghe, in memoria celor 52 de copii din localitate, ucisi in urma cu 75 de ani in lagarul nazist de la Auschwitz.

- Dupa ce a implementat, cu succes, colectarea selectiva a deșeurilor la case, societatea de salubrizare TEGA SA extinde acțiunea și la blocurile de locuințe. Potrivit reprezentanților societații, din luna iulie se extinde programul colectarii deseurilor biodegradabile si in anumite zone cu blocuri…

- Guvernul datoreaza municipiului Sfantu Gheorghe aproape patru milioane de lei, respectiv banii nealocati pe primele trei luni din acest an, a declarat, joi, primarul Antal Arpad, la o zi dupa intalnirea avuta la Bucuresti cu premierul Viorica Dancila, care a promis reprezentantilor autoritatilor locale…

- In perioada 23-26 mai a.c., Parintele Ioan Marin, parohul Catedralei Ortodoxe din Sf. Gheorghe, a organizat un pelerinaj la Sfanta Manastire Prislop, jud. Hunedoara, și la Sfintele Manastiri din Episcopia Severinului și Strehaiei. Spre acele locuri sfinte și binecuvantate de Dumnezeu am plecat la…

Sapte persoane, printre care si un copil, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri seara, pe DN 13E, in zona Campu Frumos, in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe.