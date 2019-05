Dragos Manolescu, OTP AM: Mai repede cumperi Bitcoin decat fonduri mutuale. Legislatia romaneasca te impiedica sa investesti

Stiri pe aceeasi tema

- Legislatia in vigoare este o piedica, este o masura care te impiedica sa investesti si sa accesezi fonduri de investitii, nu te incurajeaza, a declarat luni, Dragos Manolescu, director general adjunct OTP Asset Management, in cadrul unei conferinte la BVB, mentionand ca Romania a ajuns in zona de suprareglementare…

- Victorii una dupa alta pentru romance, duminica, pe zgura de la Madrid. Mihaela Buzarnescu s-a alaturat Simonei Halep si Soranei Cirstea, toate cele trei jucatoare din Romania trecandu-si in dreptul numelor victorii in primul lor meci disputat la actuala editie a competitiei de pe taram spaniol. Mihaela…

- Înca suntem pe creștere economica, dar creșterea încetinește și va veni, la un moment dat, și o recesiune sau o stagnare, a declarat Csaba Balint, macroeconomist OTP Bank, într-o conferința de presa. „Îmi aduc aminte, nu mai știu exact, cândva în anii '90,…

- BusinessMark te invita la conferința Romanian Financial Conference, pe 17 aprilie la Hotel Radisson Blu din București. Conferința reprezinta un bun context de dezbatere a sectorului financiar-bancar, reunind reprezentanti ai managementului celor mai importante banci, instituții financiare și fintech-uri…

- Dupa lansarea de la inceputul acestei luni a functionalitatii Instant Top-up, ce permite transferul in timp real in contul bancii al banilor detinuti de catre utilizatori in conturile altor jucatori din piata, BRD isi digitalizeaza complet fluxul de...

- Cele doua comisii au discutat marti propunerea legislativa pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Conform articolului 8 al proiectului, consiliile judetene din judetele care apartin unor regiuni istorice sau…

- La Iași a fost efectuata prima intervenție chirurgicala din Romania cu ajutorul celui mai performant robot neurochirurgical din lume, moment la care au asistat in direct doi miniștri din actualul Guvern. La inceputul acestui an, Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași a primit in dotare cel…