Stiri pe aceeasi tema

- Sunt intr-o disputa de ceva vreme cu un coleg de al meu. Medic oncolog. Este vorba de modul in care privim ingrijirea bolnavilor care au ghinionul de a suferi de o boala incurabila. Cancerul.Pun multa energie in munca mea. Respectul pentru trupul si sufletul uman este stindardul dupa care ma ...

- Cancerul pancreatic este al patrulea, ca rata de mortalitate, dintre toate tipurile de cancere și are cea mai slaba rata de supraviețuire. Un simplu test de urina poate ajuta la identificarea lui in stadii incipiente, scrie realitatea.net.

- Cancerul pancreatic este al patrulea, ca rata de mortalitate, dintre toate tipurile de cancere si are cea mai slaba rata de supravietuire, scrie doctorulzilei.ro. Un simplu test de urina poate ajuta la identificarea lui in stadii incipiente.

- Un tata in varsta de 42 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce ar fi crezut ca sufera de o simpla raceala. Nu doar ca avea simptomele racelii, dar, caprin minune, acesta acuza dureri foarte mari la cot.

- De a lungul mai multor episoade, am redat, cu vadita tristete, tot ceea ce inaintasii nostri au incercat sa realizeze aici, atat in porturile de la mare, cat si in cele fluviale, constienti fiind de potentialul marinei. Din pacate, nu numai ca nu am stiut sa ne pretuim mostenirea, dar la ora actuala…

- O informație bomba despre Dana Grecu iese la iveala. la numai o luna de de la divorț, aceasta s-a maritat cu un medic. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a anunțat la TV ca a divorțat de cel care i-a fost partener de viața, Bogdan Grecu . Bogdan Grecu are o relație cu o…

- Escrocii care actioneaza prin metoda „Accidentul rutier" nu par a se cuminti nici in perioada sarbatorilor de iarna. Miercuri, politistii au primit o plangere de la un pensionar din Iasi care a reclamat faptul ca a fost contactat de catre un asa-zis chirurg, care i-a cerut bani pentru a-i opera fiul,…

- Tanarul prahovean condamnat la moarte, definitiv, in Malaysia, pentru trafic de droguri, vede in sfarșit o șansa de a scapa de pedepasa capitala. Cel puțin așa susține ministrul Justiției, Tudorel Toader, in urma deplasarii facute in țara respectiva ( VEZI DETALII ).

- Veste bomba primita de Ionuț Gologan, românul care este condamnat la moarte în Malaezia, chiar de la ministrul Justiției, Tudorel Toader, care s-a aflat într-o vizita oficiala de 5 zile în statul asiatic.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader (foto), efectueaza in aceste zile o vizita in Malaezia, avand discutii pentru o colaborare juridica, tinand cont ca nu exista in acest moment un cadru juridic bilateral intre cele doua tari.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mers în vizita la Ionuț Gologan, românul condamnat la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri. În urma cu cinci ani, pe 26 iunie 2012, Ionut Gologan a fost arestat pe aeroportul international din Kuala Lumpur, având asupra…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mers in vizita la Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaezia pentru trafic de droguri. Reamintim ca Ionut Gologan e incarcerat in inchisoarea Bentong, din satul Pahang, dupa ce a fost mutat din „Inchisoare Iadului”, o pușcarie de maxima siguranța.

- Curtea Suprema a Iranului a confirmat condamnarea la moarte pentru spionaj a unui profesor universitar iranian care locuia in Suedia, conform unei declarații emise marți de Amnesty International. Ahmadreza Djalali, medic și lector la Institutul Karolinska, o universitate medicala din Stockholm, a fost…

- Cea mai recenta prelevare de organe facuta la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a fost, ca și cele de pana acum, o reușita. Operația a avut loc in dimineața de 21 noiembrie. Donatorul, un barbat in varsta de 62 de ani, din Piatra Neamț, fusese ranit grav la cap, dupa un accident pe care il provocase…

- Un medic specialist oncolog, Dr. Rogerio Brandao, a povestit o experienta care i-a marcat viata si care i-a oferit o cu totul alta perspectiva. „Ca si medic specialist in oncologie, cu 29 de ani de experienta profesionala, pot afirma ca am fost crescut si schimbat de dramele traite de pacientii mei.…

- Noi vești despre evoluția cazului lui Ionuț Gologan, românuil condamnat la moarte în Malaezia. Tânarul prahovean a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”, conform avocatului sau. “Ionut este mai bine. L-au mutat într-un alt penitenciar, unde conditiile…

- Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaezia , a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”. Tanarul prahovean condamnat la moarte in Malezia pentru trafic de droguri a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”, conform avocatului sau. “Ionut este mai bine. L-au mutat intr-un alt penitenciar, unde conditiile…

- Ilie Ilascu este un politician roman nascut in Republica Moldova, faimos pentru ca a fost condamnat la moarte de catre guvernul separatist transnistrean pentru presupusa implicare in doua crime si pentru actiuni teroriste sponsorizate de statul moldovean, asa cum au fost descrise de catre oficialii…

- TERAPII In ultimii 10-15 ani, medicina a facut progrese remarcabile in tratamentul cancerelor. Descifrarea genomului uman a determinat intelegerea cailor prin care se produc bolile si a dus la aparitia unor medicamente inovatoare care tintesc aceste cai specifice. In acest fel, soarta unor categorii…

- Un tribunal egiptean a condamnat sambata sapte islamisti la moarte prin spanzurare pentru organizarea unui grup local afiliat Statului Islamic (SI) si planificarea de atacuri teroriste pe teritoriul...

- Ciupercile de toamna, aparute ca urmare a ploilor din ultima vreme, au facut victime in mai multe zone din țara. Specialiștii avertizeaza ca cele otravitoare pot fi ușor confundate cu cele comestibile, motiv pentru care este recomandat ca acestea sa fie cumparate doar din locuri autorizate, deoarece…

- Cancerul de prostata, al doilea ca frecventa dintre cancerele barbatilor, reprezinta circa 15% din totalul tumorilor maligne diagnosticate in intreaga lume. Desi au fost efectuate numeroase cercetari cu privire la cancerul de prostata, nu...

- „Boala cu mai multe fete” afecteaza tot mai multe persoane de la an la an. Este vorba despre bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC), care „ataca” nu mai putin de 300 de milioane de oameni de pe glob. Aceasta poate fi tratata, insa...

- Copiii internați in saloanele Clinicii de Pediatrie dorm pe lenjerii prinse cu capse de birou, iar parinții nu sunt informați despre tratamentele administrate celor mici. Mai mult, laboratul de analize nu funcționeaza in weekend.

- Charles Manson, cel mai celebru criminal și lider al unui cult din Statele Unite, se afla pe patul de moarte. Potrivit TMZ, Manson a fost dus la spital în urma cu trei zile, iar sursele publicației spun ca ”nu o mai duce mult”. Charles Manson a fost condamnat în…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Mass-media din Coreea de Nord a indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca presedintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France...

- Presedinteleamerican Donald Trump, a fost ”condamnat la moarte” de catre Coreea de Nord, tara care socoate ca presedintele nu este altceva decat un criminal hidos. Articolul admite ca presedintele Statelor Unite a adus ofense tarii atunci cand a denuntat „dictatura cruda” a lui Kim Jong-Un…

- Populatia din Coreea de Nord este foarte suparata de Donald Trump, iar oamenii l-au condamnat pe presedintele american la moarte. Un ziar de stat a publicat un articol dur la adresa lui Trump, relateaza The Independent.

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- La fiecare trei ore moare de cancer la san o femeie, iar la fiecare ora un nou caz este diagnosticat, arata datele facute publice de Coaliția pentru Sanatatea Femeii. In Dolj, aproape 3.000 de femei sufera de cancer de san. ...

- Chiar daca este posibil ca unele simptome timpurii sa fie cauzate de multe alte afecțiuni, în unele cazuri pot sa semnaleze o boala mai grava, precum cancerul. Corpul nostru ne trimite semnale atunci când ceva nu este în regula. Din pacate, aceste semne sunt trecute cu…

- Visele nu pot sa prezica viitorul, insa ne pot ajuta sa ințelegem ce anume ne dorim in subconștient, scrie realitatea.net.Un vis despe moarte, mai ales daca este vorba despre a noastra, poate fi alarmant. Cu toate acestea, ințelesul nu este neaparat negativ.

- O treime din populația Romaniei fumeaza, cei mai mulți dintre ei avand varsta cuprinsa intre 26 și 35 de ani, au studii superioare, venituri mari și locuiesc in mediul urban, arata un studiu realizat, anul acesta, in Romania, la solicitarea Initiativei 2035 fara Tutun. Mai mult de atat, potrivit aceluiasi…

- Mai mult de atat, potrivit aceluiasi studiu, numarul tigarilor fumate crește o data cu varsta, 40% dintre fumatori consumand mai mult de un pachet de țigari pe zi, majoritatea dintre ei cu varsta intre 36 și 45 de ani. Ceea ce majoritatea fumatorilor știu, dar ignora, este ca țigarile nu sunt…

- Este bine sa mergi regulat la medic pentu ați face analize și a afla daca totul este in regula cu sanatatea ta. Cancerul de colon este a doua sau a treia cauza de deces prin cancer din Europa.

- Greu de crezut, dar totusi adevarat. Doi parinti din Iasi si-au condamnat copilul la moarte. Nu este vorba despre o farsa si nici nu discutam despre vreun scenariu de film. Totul este cat se poate de real. Petronela, o fetita de 10 ani, a primit in urma cu cativa ani un diagnostic crunt: cancer. O vreme…

- In fiecare an, in Romania, aproximativ 11.000 de romani sunt diagnosticati cu cancer pulmonar. Aceasta afectiune reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul...

- Mai multe campanii eficiente de informare și accesul la terapii inovatoare ar putea crește șansele de supraviețuire ale acestor pacienți. Luna noiembrie este dedicata, la nivel mondial, campaniilor de informare despre cancerul pulmonar, o afecțiune care provoaca anual decesul a peste un milion de…

- In fiecare an, aproximativ 11.000 de romani sunt diagnosticati cu cancer pulmonar. Aceasta afectiune reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul femeilor, dupa cancerul de san, cancerul de col uterin si cancerul colorectal.

- A baut impreuna cu fratele sau, dupa care l-a INJUNGHIAT cu un briceag. Barbat din comuna Cergau, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte Un barbat in varsta de 63 de ani, din satul Lupu, comuna Cergau, a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare pentru…

- Un medic a fost gasit mort, intr-o mașina parcata pe strada Campului din Cluj-Napoca, acesta avand o seringa infipta in piept. Polițiștii au deschis o ancheta. Totul s-a intamplat in urma cu mai bine de o saptamana, in zona unui depozit farmaceutic de pe strada Campului din Cluj-Napoca. Iulian, un medic…

- Tanara a mers la doctor dupa ce mai multa vreme ignorase cateva simptome la prima vedere banale: avea o constipație puternica și dureri severe de stomac. Cazul care a șocat intreaga lume prezinta povestea lui Megan Pryde care a murit la 19 ani de cancer de colon. Fata s-a prezentat la medic, iar doctorul…