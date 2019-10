Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia in Statele Unite pentru a participa la reuniunea Adunarii Generale ONU, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Aceasta va fi prima intrevedere a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea întâlni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de întrevedere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a declarat astazi ca negocierile cu Statele Unite privind programul nuclear si balistic nu vor incepe daca Administratia de la Washington nu va ridica sanctiunile impuse Teheranului.

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Iranul este pregatit sa negocieze cu Statele Unite, daca acestea din urma isi ridica sanctiunile impuse Teheranului, a anuntat marti presedintele iranian Hassan Rohani, al carui sef al diplomatiei anunta cu o zi inainte ca a refuzat o invitatie de a-l intalni pe Donald Trump, relateaza AFP.

- Autoritațile din Iran au anunțat ca va depași limitele privind imbogațirea uraniului, stabilite in urma cu patru ani prin acordul incheiat cu Statele Unite și alte puteri internaționale, pentru a nu dezvolta arma nucleara, relateaza New York Times. Prin desconsiderarea constrangerilor impuse prin acord,…