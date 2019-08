Stiri pe aceeasi tema

- ''Este omul de care e nevoie pentru aceasta functie'', a spus Trump referindu-se la Boris Johnson, cei doi luand parte in aceste zile la summitul G7 de la Biarritz.Liderul american si-a exprimat speranta ca negocierile cu Londra se vor desfasura ''destul de rapid'' si a promis ca acordul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, il intalneste duminica pe premierul britanic Boris Johnson, la ora locala 12.30 (13.30, ora Romaniei), in marja summitului G7 la Biarritz, in sud-vestul Frantei, au anuntat serviciile sale, relateaza Reuters.Boris Johnson i-a scris luni lui Donald…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar urma sa se deplaseze saptamana viitoare la Paris si Berlin pentru intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron si, respectiv, cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre Brexit inaintea summitului G7 programat in weekendul urmator la Biarritz,…

- Statele Unite si Regatul Unit negociaza un acord comercial partial care ar putea intra in vigoare la 1 noiembrie, la o zi dupa iesirea prevazuta a regatului din Uniunea Europeana (UE), dezvaluie un oficial de rang inalt din cadrul administratiei lui Donald Trump, relateaza Reuters.Incheierea…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- Boris Johnson, candidat pentru a o succeda pe Theresa May, a declarat ca va negocia cu presedintele american Donald Trump un acord comercial post-Brexit in primele doua luni dupa ce va deveni premier al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Favoritul conservator in cursa pentru ocuparea postului de premier al Marii Britanii, Boris Johnson, ar dori sa se intalneasca cu presedintele SUA, Donald Trump, in primele doua luni dupa preluarea functiei de sef al guvernului, pentru a negocia un acord comercial post-Brexit, a scris duminica publicatia…