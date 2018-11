Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de încalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA si consilier prezidential, a folosit anul trecut un cont privat de e-mail in activitati oficiale, trimitand sute de e-mailuri catre oficiali de la Casa Alba sau asistentii ei, relateaza cotidianul The Washington Post, potrivit The Associated Press.

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Presedintele american Donald Trump a extins criticile la adresa Rezervei Federale, pe care a descris-o drept ”cel mai mare pericol”, din cauza strategiei de inasprire a politicii monetare, despre care considera ca poate pune in pericol cresterea economica, potrivit unui interviu acordat marti pentru…

- Meteorologii au retrogradat joi uraganul Florence la categoria doi, cu vanturi de aproximativ 155 de kilometri pe ora. Serviciul National de Meteorologie a emis o avertizare de tornada pentru mai multe zone din Carolina de Nord si le-a transmis cetatenilor care au decis sa nu evacueze…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca procurorul general, Jeff Sessions, ar trebui sa afle identitatea celui care a scris editorialul critic la adresa din New York Times, scrie Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump a continuat miercuri atacurile impotriva gigantilor online, inclusiv Twitter, Facebook si Google, sustinand ca aceste companii incearca sa "reduca la tacere" o parte semnificativa din populatia SUA si sugerand ca activitatile lor ar putea fi ilegale, informeaza cotidianul…

- Presedintele american Donald Trump a reluat miercuri atacurile impotriva gigantilor online, inclusiv Twitter, Facebook si Google, sustinand ca incearca sa "reduca la tacere" o parte semnificativa din populatia SUA si sugerand ca activitatile lor ar putea fi ilegale, informeaza cotidianul The Hill.