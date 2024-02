Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a respins numeroasele critici cu privire la declarațiile controversate pe care le-a facut cu privire la NATO și se lauda ca el este cel care a facut alianța „puternica” in mandatul sau. Trump nu a revenit insa asupra afirmațiilor ca va ”incuraja” Rusia sa atace…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat duminica impotriva afirmatiilor care „submineaza securitatea” Aliantei, dupa ce fostul presedinte american Donald Trump, care are sanse de a fi reales in noiembrie, a invocat posibilitatea de a nu mai apara statele aliate a caror contributie…

- Fostul președinte american Donald Trump, aflat in prezent in cursa electorala pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat sambata ca „ar incuraja” Rusia sa faca „orice dracului vrea” inclusiv oricarei țari NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate apararii, o recunoaștere șocanta…

- UPDATE 9:00 Șoigu se lauda cu producția de drone a RusieiMinistrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat ca productia de drone militare a tarii a crescut in ultimul an, desi mai raman de rezolvat anumite probleme tehnice, transmite Reuters.Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei…

