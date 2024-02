Stiri pe aceeasi tema

- In campanie electorala pentru recaștigarea fotoliului de la Casa Alba, Donald Trump a declarat sambata la Conway (Carolina de Sud) a lansat un mesaj care relanseaza tot pachetul (aproape nesfarșit) de discuții in contradictoriu asupra intențiilor sale reale de a susține in mod real un raspuns comun

