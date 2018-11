Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca a terminat de raspuns in scris la intrebarile procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Reuters. Trump a mentionat pentru reporterii de…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA, conform Mediafax.In contextul in care analisti…

- Ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 va continua, in pofida schimbarilor recente de la nivelul Departamentului de Justitie, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, transmite dpa. ''Este vorba de…

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Partidul Democrat reuseste, dupa opt ani, sa preia controlul Camerei Reprezentantilor. Aceasta victorie va limita mult spatiul de manevra al presedintelui Donald Trump. Dupa doi ani in care a avut Congresul la picioare, se va trezi intr-o noua realitate politica, una in care Robert Mueller, anchetatorul…

- Un american acuzat de echipa procurorului special Robert Mueller de faptul ca a condus un serviciu de licitatii online care propunea documente de identitate false a fost condamnat miercuri la un an de inchisoare in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, conform unor surse Reuters, citeaza news.ro.Inca nu este clar daca acordul va specifica faptul ca Manafort trebuie sa coopereze…