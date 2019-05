Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…

- Justitia americana a anuntat joi ca a confiscat ”Wise Honest”, pe care-l acuza ca a incalcat sanctiunile internationale exportand carbune si importand masini.Nava a fost blocata anul trecut in Indonezia, iar capitanul sau este anchetat de catre autoritatile indoneziene.In iulie,…

- Coreea de Nord 'a lansat mai multe rachete cu raza scurta de actiune din Peninsula Hodo, in apropiere de orasul de coasta Wonsan, spre nord-est intre 9.06 (0.06 GMT) si 9.27 astazi', a declarat comandamentul militar sud-coreean intr-un comunicat. Rachetele au zburat intre 70 si 200 km deasupra…

- Activitati suspecte la instalatia nucleara nord-coreeana de la Yongbyon. In cursul primei sale intalniri cu Donald Trump, la 12 iunie, in Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis sa desfiinteze programul nuclear nord-coreean, insa niciun progras nu a avut loc de-atunci, iar al doilea…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Al doilea summit Trump-Kim, desfasurat la Hanoi, s-a incheiat brusc, fara a se fi ajuns la un acord in problema denuclearizarii Coreei de Nord. 'Sprijin pe deplin decizia presedintelui Trump de a nu face alegerea facila', a declarat Abe dupa o convorbire telefonica cu liderul american.…

- Cu o zi înaintea celui de-al doilea summit între presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, AFP prezinta marti cinci cifre cheie despre izolata tara asiatica.Potrivit sursei citate, 67% reprezinta proportia populatiei active care lucreaza în sectorul…