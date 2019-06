Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in presa din Romania, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 84 de ani, cunoscutul jurnalist sportiv Constantin Alexe.Acesta a lucrat o perioada indelungata, zeci de ani, la "Sportul popularldquo;, iar apoi, dupa Revolutie, la "Gazeta Sporturilorldquo;, pana in 1998.In decursul carierei sale,…

- Doliu in lumea presei sportive. Doru Lepadatu,. un fost operator TVR si un cameraman indragit s a stins din viata. Toti jucatorii echipei nationale de fotbal a Romaniei din anii rsquo;90 il cunosc si il respecta. Informatiia privind trecerea sa in nefiinta a fost publicata de TVR, conform RomaniaTV.net"Directia…

- Actrita Ilinca Tomoroveanu, director artistic al Teatrului National I.L. Caragiale, a murit joi, la varsta de 77 de ani, informeaza pagina de facebook a Nationalului bucurestean.Doamna Ilinca Tomoroveanu, actrita de prim rang a teatrului romanesc, director artistic al Teatrului National I.L. Caragiale…

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s a stins din viata, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti, informeaza Antena3.roVestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s au mobilizat ca sa il…

- Este doliu in lumea filmului. Actorul si regizorul Valentin Platareanu s a stins din viata la varsta de 82 de ani, in Germania, acolo unde locuia din anul 1983. Valentin Platareanu este tatal actritei Alexandra Maria Lara. Potrivit Wikipedia, in perioada 1958 1980, a interpretat peste 30 de roluri principale…

- Comisariatul Judetean Maramures al Garzii de Mediu e in doliu. Ioan Strempel, comisar-sef, s-a stins din viata! Ieri, 12 aprilie 2019, a plecat dintre noi Ioan Strempel, comisar-sef in cadrul Comisariatului Judetean Maramures al Garzii de Mediu. Inginer silvic , Ioan Strempel a preluat functia de…

- Doliu in lumea fotbalului. Unul dintre cei mai iubiti fotbalisti s-a stins din viata in aceasta dimineata. Kuki Carol, legenda fotbalului din Satu Mare, a plecat dintre noi, miercuri dimineata.

- Regizorul si pedagogul Radu Penciulescu, primul director al Teatrului Mic, a murit la Stockholm, la varsta de 88 de ani. Anuntul a fost facut vineri seara de Institutul Cultural Roman pe Facebook.