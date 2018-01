Doliu in sportul romanesc. A murit singurul antrenor cu doua trofee in Cupa Campionilor Europeni. Este anuntul federatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in baschetul romanesc. A murit Lonciu Davidescu. FR de Baschet a anunțat trecerea in neființa a celui care a fost profesor și antrenor. Nascut in 1931, in Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in București, impreuna cu parinții, imediat dupa incetarea celui de-al doilea…

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european și mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european și mondial la box. Din nefericire, a murit, joi seara, in urma unui accident rutier tragic, petrecut in localitatea…

- Tragedie in sportul romanesc. Gheorghe Dinu a murit in prima zi de Craciun. Tehnicianul de haltere a plecat la ceruri, dupa o suferința cardiaca. Dinu fost campion național la haltere și a cucerit medalii mondiale, trei la numar, balcanice și europene pentru Romania. Valcean la origine, Dinu se intorsese…

- Unul dintre cei mai apreciati si iubiti actori ai Teatrului Regina Maria din Oradea va primi de acum aplauze printre ingeri. Actorul Ion Abrudan, tatal indragitei vedete de televiziune, Crina Abrudan, s-a stins din viata ieri, in a doua zi de Craciun. Sarbatorile n-au mai fost la fel anul acesta pentru…

- Cum petrec Craciunul vedetele din sportul romanesc. Au facut bradul și a intrat in vraja in Sarbatorilor de iarna. Sandra și Tiago, baiețelul lui Adrian Mutu, director sportiv la Federația Romana de Fotbal, au impodobit deja bradul de Craciun in compania unor prieteni. Fosta gimnasta Sandra Izbașa a…

- In perioada 16-17 decembrie s-a desfasurat, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, cea de-a VIII-a editie Cupei Campionilor Europeni, competitie cu traditie in calendarul competitional international al World Union of Karate Do Federations. Competitia, organizata de catre Federatia Romana…

- Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova, a murit, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s-a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia – Filiasi, ar fi…

- Un mare actor s-a stins din viața, informeaza Antena 3. Este vorba de Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Naționalului din Iași. Anunțul a fost facut public de fiul actorului, Rareș Zaharia. "Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten.…

- Tinand cont de faptul ca Guvernul Romaniei a decretat doliu national pentru trei zile in memoria Regelui Mihai I, Federatia Romana de Baschet informeaza toate structurile sportive afiliate ca inaintea tuturor meciurilor de baschet programate sa se desfasoare in perioada 14-16 decembrie 2017 in cadrul…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby.

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu „Lungu”, a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby. „Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul…

- Fosta vicecampioana europeana la triplusalt Cristina Nicolau a decedat la varsta de 40 de ani, a anunțat, marți, Federația Romana de Atletism pe site-ul sau oficial. Specialista la triplusalt, cu...

- Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea in nefiinta, la numai 40 de ani, a celei care a fost Cristina Nicolau. Specialista a probei de triplusalt, cu rezultate remarcabile si in cea de lungime, Cristina a fost legitimata la clubul Steaua, avandu l ca antrenor pe Nichifor Ligor. Din anul…

- Majestatea sa Regele Mihai a murit. Anunțul a fost facut de familia regala, potrivit Realitatea TV. Nascut pe 25 octombrie 1921, Mihai I a fost suveran al României în perioada 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 și în perioada 6 septembrie 1940 - 30

- Liga Profesionsita de Fotbal a anuntat cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, intr-un meci FCM Brasov – FCM Galati 2-1.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Judoka Brassay Attila a incetat din viața. Judoka aradean Brassay Attila a murit la varsta de numai 47 de ani. Sportivul era casatorit și avea doi copii. Anunțul despre decesul lui Brassay Attila a fost facutr de Federația Romana de Judo. „Nascut in anul 1970, judoka…

- Sportul mondial este in doliu, dupa ce fosta jucatoare de tenis din Cehia Jana Novotna s a stins din viata, la numai 49 de ani.Fost lider mondial la dublu si castigatoare a 17 titluri de Grand Slam 12 la dublu, patru la dublu mixt si unul la simplu, Wimbledon, in 1998 , Jana Novotna a pierdut batalia…

- Fostul fotbalist Viorel Jurca a murit sâmbata, la vârsta de 60 de ani. Fostul jucator de la Steaua, FC Arges și Inter Sibiu a suferit un infarct și nu a putut fi salvat, informeaza tribuna.ro. Dupa retragerea din activitate, Jurca a devenit antrenor, atât ca…

- Decesul antrenorului l-a șocat pe fostul fotbalist Pavel Badea, directorul CSU Craiova. "Nu imi vine sa cred! Este o mare pierdere pentru noi. Nu am cuvinte! De doua saptamani il dusesem pe fiul meu sa faca tenis de masa cu domnul Baluța și era foarte incantat", a spus Pavel Badea, conform gds.ro.…

- Sportul romanesc este in stare de soc. Un celebru antrenor a incetat din viata la doar 49 de ani. Este vorba despre Dumitru Baluța, antrenor emerit de tenis de masa din cadrul CSU Craiova a incetat din viața care a murit dupa ce a suferit un atac de cord.Citeste si: Se negociaza aducerea lui…

- Federatia Romana de Rugby a anuntat ca medicului lotului national al Romaniei, Octavian Campian, a decedat, joi, la varsta de 41 de ani."Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national de rugby al Romaniei, Octavian Campian. In varsta de 41 de ani,…

- Doliu in rugby ul din Romania. Astazi, s a stins din viata, la numai 41 de ani, rapus de o boala necrutatoare, Octavian Campian, medicul lotului national tricolor.Mesajul Federatiei Romane de Rugby a fost urmatorul:Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national…

- Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national de rugby al Romaniei, Octavian Campian. In varsta de 41 de ani, Tavi s-a stins din viata in aceasta dimineata la Timisoara, in urma unei boli necrutatoare, anunta FRR printr-un comunicat de presa.

- Fostul boxer Bogdanel Stoicescu, finantator al unui club de box si al unei echipe de fotbal, ABC Stoicescu, a încetat din viata marți noaptea la domiciliul din București, în urma unui atac de cord.

- Fondatorul stilului karate fudokan, Ilija Jorga Soke, care este nepot al marelui istoric Nicolae Iorga, considera ca sprijinirea karate-ului romanesc, care in anii comunismului a fost un sport monitorizat cu atenție de autoritați, face parte din menirea și moștenirea sa culturala. La finalul…

- Sportul constantean este din nou in doliu, dupa ce a fost parasit pentru totdeauna de cel ce a fost Mihai Holban, fost rugbyst de mare valoare, una dintre legendele echipei Farul. Mihai Holban s a nascut la Harsova, iar peste ani avea sa imbrace tricoul echipei nationale de rugby a Romaniei si sa devina…

- Celebrul club de fotbal spaniol Real Madrid este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 79 de ani, una dintre legendele gruparii blau grana, Manuel Sanchez Martinez, fost international al Spaniei, care a evoluat la Real intre 1965 si 1971, castigand patru titluri, o cupa a Spaniei si Cupa…

- Federația Romana de Baschet a ajuns la o ințelegere cu macedoneanul Zare Markovksi (56 de ani) pentru a prelua echipa naționala de baschet masculin. Site-ul oficial al Federației anunța ca Markovski, actualul antrenor al lui Trabzonspor, ii va conduce pe Vulturi in campania de calificare la FIBA World…

- Muzicianul australian George Young, cunoscut ca 39;mentor 39; trupei AC DC, a murit la 70 de ani, potrivit unui anunt difuzat luni de legendara trupa de hard rock, citat luni de AFP.Nascut la Glasgow, George Young a emigrat in adolescenta impreuna cu familia sa in Australia si a atins celebritatea in…

- Sorin Condurache, fostul jucator la FCM Bacau, s-a stins din viata. Barbatul a murit in Anglia. „A murit Sorin Condurache, fostul jucator la FCM Bacau din anii 90. Decesul s-a petrecut in Anglia, unde fostul fotbalist se afla la munca. Dumnezeu sa-l Ierte!”, este mesajul postat de Daniel Nazare.

- Fostul fotbalist Ion Mateescu a murit la nici 65 de ani. Omul care a jucat in sezonul 1975-1976 cu Dinamo in Cupa Campionilor Europeni contra marelui Real Madrid s-a stins aproape in anonimat pe 30 septembrie. De-a lungul timpului, Ion "Bebe" Mateescu a jucat la Steagul rosu Brasov, Dinamo Bucuresti…

- Cu mare durere in suflet, neinlocuita niciodata de nimeni, familia anunta decesul comisarului sef de politie de frontiera Florin Ciutacu, fost jucator de rugby la Farul Constanta. Stire in curs de actualizare.

- Doamna teatrului romanesc, Olga Tudorache, a murit in noaptea trecuta, la varsta de 88 de ani, dupa ce, pe 9 octombrie a fost internata, iar pe 12 octombrie a fost mutata la secția de Terapie Intensiva. Nascuta pe 11 octombrie 1929, in comuna Oituz,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Olga Tudorache s-a stins din viața. Cunoscuta actrița a decedat la varsta de 88 de ani. Informatia a fost anuntata pe Facebook de actorul Florin Calinescu si de medicul Monica Pop. Olga Tudorache...