Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului, dupa ce o legendara actrița a murit in somn. Este vorba despre June Whitfield, renumita pentru rolurile comice din serialele și telenovele de top din Marea Britanie.

- Actorul Donald Moffat s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, din cauza complicațiilor provocate de un accident cerebral. Moffat era celebru pentru rolurile din filmele "Clear and Present Danger", "The Thing"...

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington, pașind in lumea artistica prin cantarea la trompeta, scrie libertatea.ro.

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington. Producatorul și regizorul Geoff...

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit u puțin timp in urma Actorul Ken Berry a murit la varsta de 85 de ani, iar moartea lui a fost anunțata pe Facebook de fosta sa soție, actrița Jackie Joseph-Lawrence. „Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin…

- Cineastul Bernardo Bertolucci, personalitate relevanta a cinematografiei italiene din a doua jumatate a secolului al XX-lea, cu filme precum Ultimul tango la Paris sau Ultimul imparat, a murit la Roma la varsta de 77 de ani, scrie agerpres.ro.

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- Tragedie in lumea filmului! Omul cu origini romanesti, care a schimbat Hollywood-ul, a murit Stan Lee a fost dus de urgenta cu ambulanta la un spital din Los Angeles, luni, unde medicii, din pacate, nu l-au mai putut salva. Barbatul a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul an, precum si afectiuni…