Stiri pe aceeasi tema

- Terenurile vor fi deschise elevilor si studentilor pe durata vacantelor scolare, iar in timpul anului scolar vor putea fi folosite doar in weekenduri. Municipalitatea a publicat ieri un regulament care urmeaza sa fie aprobat printr-o decizie a Consiliului Local (CL). „Accesul in incinta bazei sportive…

- China planuieste sa trimita milioane de tineri „voluntari” inapoi la sate, starnind ingrijorari privind o intoarcere la metodele dictatorului Mao si la Revolutia Culturala de acum 50 de ani, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Dalai Lama a fost externat dupa ce a fost tratat…

- Sigur nu a fost prima oara cand au aruncat pe jos, pe domeniul public, cojile semintelor pe care le-au mancat, dar e putin probabil ca dupa ce au incasat o amenda de 1.500 de lei sa mai repete experienta. E vorba de doi tineri aradeni care au fost surprinsi de politistii locali in flagrant, chiar in…

- „Suntem acuzați ca noi ne urcam pe investițiile aradenilor. Nu. Eu vorbesc aici in calitate de membru al Guvernului, membru al PSD, care deruleaza investiții de 2,3 miliarde de lei doar in județul Arad prin ministerul pe care il conduce. Tehnic, prin PNDL 1 și 2, prin investițiile CNI, prin ANL, prin…

- Profesorii și studenți de la cateva facultați din București protesteaza in București impotriva recentelor modificari ale legilor justiției, decise de Guvern prin ordonanțe de urgența. Printre protestatari se afla și filosoful Gabriel Liiceanu. In strada au ieșit, printre alții, studenții de la Litere…

- Ambasada Romaniei in Italia a publicat in seara de 26 februarie 2019, un comunicat din partea Autoritații rutiere italiene din Roma care vizeaza inmatricularea autovehiculelor cu numere straine in Italia

- Consiliul Concurenței a amendat trei mari retaileri și patru furnizori ai acestora cu 87.713.336 lei (aproximativ 18,8 milioane de euro) pentru fixarea prețurilor de revanzare (de raft) in cadrul promoțiilor desfașurate de retaileri, a anunțat joi autoritatea. Unul dintre retaileri și-a recunoscut fapta…