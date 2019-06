Plesoianu a spus ca a venit la Congres in camasa neagra pentru a povesti "un film horror in care toata lumea tace". "Am hotarat sa vin fara costum, insa intr-o camasa neagra pentru ca vreau sa va povestesc un film horror care a rulat pe marile ecrane. Ca orice film horror tema este simpla: dintr-odata toti oamenii de pe pamant tac, toata lumea tace, nimeni nu mai scoate niciun sunet, colegii nu mai vorbesc intre ei, delegatii la congrese nu mai vorbesc intre ei, oamenii din aceeasi casa nu mai vorbesc intre ei. (...) La fiecare zgomot produs, la cel mai mic sunet emis, ca in orice film horror…