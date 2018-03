Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a afirmat, sambata, la congresul extraordinar al PSD, ca Romania are nevoie de ”leadershipul puternic si democratic” al formatiunii social-democrate.”Draga PSD, draga Liviu, draga Viorica, Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD.…

- In ultimele luni, locuitorii din Europa au putut vedea cum timpul trece pe langa ei. Ei bine nu a fost vorba doar despre imaginatia lor: pe intregul continent, ceasurile electronice, precum cele de pe cuptorul cu microunde sau de pe cafetiere, au inregistrat o intarziere de sase minute. Principala cauza…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Casei Poporului, aproximativ 50 de hectare, sa fie deschis publicului, pentru ca in acest momentul terenul este irosit. USR argumenteaza ca in celelalte tari, nu numai in Europa, dar si in America, dar si Canada, Parlamentele traiesc in…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. .Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie. Lista celor care si-au depus candidatura…

- "Oamenii ma tot intreaba cand am de gand sa ma pensionez. Acesta va fi ultimul meu turneu mondial, dar e posibil sa mai susțin cate un concert ici-colo'', a declarat "prințul intunericului'' intr-un comunicat. Rockerul britanic in varsta de 68 de ani va concerta, ulterior, in America de Nord,…

- Mandarinele sunt foarte asemanatoare la culoare, forma si gust cu portocalele, ele devenind preferatele noastre mai ales in sezonul rece. Originare din China, mandarinele au strabatut drumul in America si in Europa si acum Italia este unul dintre cei mai mari producatori de ulei esential de mandarine…

- Perspectiva noului guvern italian este un orizont economic si mai dur, continuarea stagnarii, o incetinire a cresterii economice si un nou “deceniu pierdut”, spune Christopher Dembik, director analiza macro Saxo Bank. „Pur si simplu nu vad cum urmatorul guvern de la Roma poate evita un…

- "Declaratiile ruse care ameninta sa vizeze aliati (NATO) sunt inacceptabile si contraproductive", a declarat purtatorul de cuvant al NATO, Oana Lungescu, intr-un comunicat."Nu vrem un nou razboi rece sau o noua cursa a inarmarilor", a declarat ea, adaugand ca sistemul antiracheta al NATO…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic. Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare privind efectele conditiilor meteo nefavorabile din Europa. „Frigul,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Orientul Mijlociu este la doar doua-trei ore de Romania, așa ca daca vrei sa tragi o fuga nu trebuie decat sa vezi ofertele pentru aceasta regiune și odata ajuns acolo sigur te vei indragosti de cultura orientala și gastronomia acestuia. Ofertele sunt foarte diversificate, așa ca ai de unde alege. Daca…

- Turkish Airlines, Inc. (Limba turca Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi, prescurtat: THY) este compania aeriana naționala a Turciei cu baza în Istanbul. Transportatorul turc și-a asumat misiunea de a deveni operatorul care leaga pe calea aerului cele mai multe destinații din lume: peste…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Compania Oracle și-a anunțat planurile de extindere a infrastructurii Cloud ca urmare a numarului mare de clienți și parteneri care utilizeaza acest tip de serviciu. Planurile de expansiune rapida a companiei au in vedere deschiderea unui numar de 12 noi centre de date precum și creșterea seviciilor…

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…

- Samsung Electronics a înregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) în cel de al patrulea trimestru din 2017. În total, pentru întregul an 2017, Samsung…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, se opune unei cresteri a contributiilor statelor membre ale Uniunii Europene la bugetul comunitar dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar si pledeaza pentru taieri bugetare ale anumitor programe, in special ale finantarilor catre state din estul Europei.…

- Majoritatea cumparatorilor europeni online fac achizitii din marketplace, adica platforme online pentru terti comerciant, pentru ca acolo gasesc cele mai mici preturi, arata un studiu realizat de UPS. Ce alte preferinte mai au consumatorii europeni.

- Specialiștii atrag atenția ca la nivel european este declarata epidemie de gripa și din acest motiv este necesara continuarea vaccinarii antigripale la nivelul cabinetelor medicilor de familie, in special pentru persoanele din categoriile la risc recomandate de Organizația Mondiala a

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Botnetul Hide ‘N Seek (De-a v-ati ascunselea), recent descoperit de specialistii Bitdefender, care sustrage fotografii sau filme personale, a ajuns sa controleze in numai trei saptamani aproape 50.000 de dispozitive, de la 12 dispozitive controlate in 10 ianuarie, anunta compania. HNS…

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- A trecut o saptamana și jumatate de la debutul sezoanelor de primavara din Europa și America de Nord, in ambele conferințe existand destul de multe surprize. De exemplu, in Europa, Team ROCCAT și Giants Gaming, tradițional doua echipe cu rezultate foarte slabe in prima divizie valorica LCS, se afla…

- Printre protagoniștii Galei WKA Fighters League s-a aflat și oradeanul Adrian Maxim, sportivul revenind astfel intr-o gala organizata in Romania, dupa ce a evoluat mai mult in gale din strainatate in ultimii ani. Oradeanul s-a confruntat la categoria 65 kg, pe stil K1, cu italianul Samuele…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Speculațiile bursiere și vremea rea din Europa au dus la scumpirea certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera, care au ajuns la un preț nemaiatins in ultimii aproape 4 ani. De altfel, piața certificatelor CO2 este destul de volatila, dar astfel de prețuri sunt destul de neobișnuite.…

- Lidia, una dintre fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, a oferit amanunte despre starea de sanatate a acestuia inainte de a inceta din viața. Poetul și politicianul Corneliu Vadim Tudor s-a stins din viața in data de 14 septembrie 2015 . Avea 65 de ani și suferea de diabet, insa moartea sa a fost provocata…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania, are nu mai putin de 150 locuri de munca in agricultura pentru romanii interesati sa lucreze in aceasta tara. Muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curațat pomi; dar si in fabrica: aranjarea fructelor in lazi și caserole. Potrivit anuntului angajatorului,…

- Potrivit unor siteuri de specialitate: “…tehnologia LED a batut toate celelalte surse de iluminat, in 2017. Cat cistigati la factura daca schimbati becurile din casa? Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile…

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- Mercedes-Benz este brand-ul cu cele mai multe mașini premium vandute in 2017. In ultimele 12 luni a vandut in total 2.289.344 de autovehicule, inregistrand astfel o creștere de 9.9% fața de 2016. Europa ramane cea mai mare piața pentru Mercedes, unde a vandut in jur de 955.000 de unitați,…

- Un cetatean israelian banuit ca a organizat in Kosovo o retea internationala de trafic de organe a fost arestat in Cipru, la solicitarea autoritatilor de la Pristina, au afirmat sambata surse din politia kosovara citate de AFP. Suspectul, prezentat cu initialele M.H., a fost arestat in Cipru…

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…

- Orasul Cimislia ar putea deveni o atractie turistica in urmatorii cinci ani. Aici va fi construita o Gradina Botanica, unde vor fi saditi diversi copaci si arbusti. Plantele vor fi aduse din Europa, America de Nord si Asia. Autoritatile au elaborat deja o schita a proiectului, iar din toamna vor incepe…

- Au fost stabilite opt din cele zece echipe care vor lua parte la competiția de Dota 2 din cadrul ESL One Katowice 2018 pe baza de invitație. Acestea sunt: In total, la competiție vor lua parte 16 echipe, șase din care vor veni din calificarile regionale care acopera Asia de Sud-Est,…

- Ciuperca de paie este comestibila și apreciata de mulți oameni. Ea se cultiva in țara noastra dar preponderent in lunile de primavara, aprilie-mai. In orice caz nu se cultiva iarna sau in lunile caniculare de vara. Este nativa din America de Nord, dar este larg raspandita in Japonia și Europa. Ciuperca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 vor fi eclipse de soare și de luna, apariția unei comete și alaturari planetare deosebite. National Geographic a realizat un top cu cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 pe care niciun iubitor al cerului nu trebuie sa le rateze. 31…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Reuters a aratat ca exista și alte studii in care cercetatorii au relatat ca au gasit microplastice in midii in apropierea Chinei, Belgiei, Marii Britanii, Canadei și Chile. Cercetatorul NIVA, Amy Lusher, a declarat pentru Reuters ca: "Microplastice au fost gasita in midii peste tot unde oamenii de…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.