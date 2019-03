Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 26 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii a cinci infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, in varsta de 26 de ani, din localitatea Cuza Voda, judetul Constanta, banuit de comiterea faptelor. Astfel, in perioada 2 noiembrie 2018 10 februarie…

- Un barbat de 65 de ani a fost prins in flagrant imediat dupa ce a furat mai multe bunuri dintr-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei.Asupra lui a fost gasita aparatura electronica sustrasa din imobil. De asemenea, suspectul deținea mai multe instrumente pretabile pentru forțarea…

- Politisti ai Sectiei 1 pun in aplicare miercuri 12 mandate de perchezitie domiciliara si 17 mandate de aducere, in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, in cadrul unui dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de…

- Un barbat banuit ca a furat combustibil a fost oprit cu focuri de arma de politisti ai Sectiei 19, Sectorul 5, el incercand sa fuga in momentul in care politistii au vrut sa-i verifice autoturismul. "Din investigatiile efectuate s-a stabilit faptul ca soferul autovehiculului, impreuna cu un alt barbat,…

- Un barbat a fost depistat de politisti la scurt timp dupa ce a sustras 1.600 lei din casieria unei agentii de pariuri sportive. Potrivit IPJ Prahova, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 10 Valea Calugareasca au fost sesizati telefonic de catre reprezentantul unei agentii de pariuri sportive…