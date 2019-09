Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare din Arad au confirmat, luni, existenta unui nou focar de pesta porcina africana in judet, in localitatea Felnac, invecinata cu celelalte doua localitati in care, in ultimele zile, au fost confirmate cinci focare. Directorul executiv al Directiei Sanitar/Veterinare…

- Toti porcii din satul Slaveni, comuna Gostavatu, vor fi ucisi preventiv incepand de joi, dupa ce numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la sase in aceasta localitate, a anuntat, miercuri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt, potrivit HotNews.

- Pesta porcina africana (PPA) s-a extins in judetul Olt in ultima luna, astfel ca in prezent sunt 22 de focare in opt localitati, potrivit unui comunicat al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt, remis luni

- Aproximativ 120 de porci din trei localitati vor fi sacrificati, marti, prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, dupa ce la Singureni, Stejaru si Cranguri au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana.

- Numarul focarelor active de pesta porcina africana a crescut la 192, acestea evoluand in 18 judete Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent sunt 192 de focare de pesta porcina africana, in 77 de localitati din 18 judete. Numarul focarelor…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna, in nordul tarii, transmit BTA si Reuters, conform Agerpres. Citește și: BREAKING Criminalul din Faget…