- Acesta a atacat politistii cu o furca si a asmutit un caine asupra lor. Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit marți din cauza ranilor grave. „Pacientul a decedat in cursul zilei de marți. Avea plagi impușcate extrem de grave, la nivelul toracelui…

- Proiectul inființarii unui punct de transfuzii sanguine in municipiul Vaslui se va finaliza in perioada imediat urmatoare. Eduard Popica, prefectul județului Vaslui, a spus ca la aceasta data este in desfașurare licitația publica in vederea achiziționarii echipamentelor medicale, cu care va fi dotat…

- Lucrarile pentru modernizarea DJ 107 I, supranumit și ”Transalpina de Apuseni” vor incepe la sfarșitul lunii august. Autoritațile județene din Alba au semnat contractul, insa costurile lucrarii au crescut cu 2 milioane de euro, din cauza Ordonanței de Urgența a Guvernului prin care sunt majorate salariile…

- Doua persoane au avut nevoie urgenta de intervenția medicilor dupa ce au fost ranite intr-un accident feroviar. Mașina in care se aflau a fost lovita de tren. „Au fost implicate trenul Regio 9478, in care se aflau trei pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Echipajele medicale…

- Caz socant la Ivesti, unde o copila de un an si patru luni a fost transportata de urgenta la Spitalul de Urgente din Barlad. Se banuieste ca micuta a inghitit un obiect necunoscut ce ii ingreuna respiratia. Mama fetitei a sunat de urgenta la 112 iar la fata locului s-au deplasat doua ambulante, una…

- Un barbat a fost ranit, miercuri, la o ferma agricola din Tutova, dupa ce o schela pe care incerca sa o monteze a cazut peste el, pe fondul vantului foarte puternic. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui au demarat verificari si urmeaza sa stabileasca masurile legale in…

- Autoritatile din Sydney au declarat stare de urgenta climatica, alaturandu-se sutelor de administratii locale din intreaga lume care cer adoptarea de masuri urgente impotriva schimbarilor climatice.