"Azi, ora 19.04, pe drumul national 1C, in afara localitatii Ileanda, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari, soferul unei ambulante, aflata in misiune, in timp ce conducea autospeciala pe sectorul de drum mentionat, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, semnalizata corespunzator, a pierdut controlul volanului, a trecut pe sensul opus de circulatie si a iesit in afara partii carosabile", a declarat, intr-o informare de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea.

Accidentul s-a soldat cu ranirea grava a unei…