Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza. Ce avere are, de fapt, Anamaria Prodan. Cat a mostenit de la mama sa, Ionela Prodan,…

- Impresara Anamaria Prodan a dat detalii despre viața sa intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV. Anamaria Prodan a dezvaluit ca soțul sau, antrenorul de fotbal laurențiu Reghecampf este foarte romantic și ca ea primește cadouri in fiecare zi. "Eu primesc cadouri…

- Dan Alexa (39 de ani) a oferit prima declarație dupa pumnul primit in figura de la Anamaria Prodan, la finalul meciului dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. „Vreau sa precizez urmatoarele aspecte. Sunt un barbat divortat, adica liber. Ca orice barbat liber imi permit sa ies cu diverse domnisoare pentru…

- Anamaria Prodan nu este deloc mandra de situația pe care a creat-o atunci cand i-a dat un pumn in fața antrenorului Dan Alexa și nici de amploarea pe care a luat-o in presa, insa incearca sa-și mențina o atitudine optimista. Anamaria Prodan a inceput sa aiba regrete vizavi de conflict și incearca sa…

- Anamaria Prodan infrunta tavalugului mediatic abatut asupra sa, in urma incidentului nefericit petrecut la finalul partidei dintre Astra Giurgiu si FC Botosani, din prima etapa a Ligii l, cand l-a lovit cu pumnul in figura pe antrenorul giurgiuvenilor, Dan Alexa. Regretele impresarei cresc pe zi ce…

- In cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la Romania TV, Gigi Becali a vorbit despre egalitatea intre sexe și despre incidentul petrecut intre Anamaria Prodan și Dan Alexa. De altfel, in urma cu cateva zile Gigi Becali a reacționat intr-o maniera deja caracteristica și a precizat ca ”o lua…

- Scena in care Anamaria Prodan ii aplica un pumn in figura lui Dan Alexa a facut senzatie sambata seara. Scena demna de ”Local Kombat” demonstreaza inca o data zvonurile conform carora cei doi ar forma un cuplu. Si, nu e nimic gresit, intrucat impresara este o femeie libera de cateva luni bune. Click!…