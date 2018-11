Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a decis sa inceapa sezonul 2019 fara antrenor. "Sunt inca in vacanta, m-am gandit, dar nu voi avea antrenor in perioada urmatoare, vreau sa merg singura la niste turnee si sa vad cum va fi. Ma simt bine, am jucat de doua, trei ori, nu am avut dureri, dar nu am jucat la un nivel…

- Simona Halep, 27 de ani, liderul WTA, a hotarat sa nu angajeze un antrenor in perioada urmatoare, dorind sa participe pe cont propriu la cateva turnee, in startul sezonului 2019. „Sunt inca in vacanta, m-am gandit, dar nu voi avea antrenor in perioada urmatoare, vreau sa merg singura la niste turnee…

- Simona Halep a anuntat la ce varianta s-a gandit pentru turneele din 2019. Numarul unu mondial s-a despartit recent de antrenorul Darren Cahill, care a decis sa petreaca mai mult timp alaturi de familie."Sunt inca in vacanta, m-am gandit, dar nu voi avea antrenor perioada urmatoare, vreau…

- Simona Halep este singura jucatoare din top 20 WTA care nu stie cine o va antrena in 2019. "In momentul de fata nu am vorbit nimic cu nimeni, nu exista un plan B, nu este usor sa aleg din nou un antrenor, a fost o perioada extraordinara cu Darren si vreau sa-i multumesc pentru tot ceea ce…

- Despartirea dintre Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) si Darren Cahill (53 de ani) a luat prin surprindere lumea tenisului mondial, dar presa americana anunta ca tot strategul australian ar putea deveni urmatorul antrenor al liderului mondial. Cahill a motivat „ruptura” de jucatoarea pe care a ghidat-o…

- Simona Halep a ramas fara antrenor, dupa ce colaborarea ei cu Darren Cahill s-a încheiat zilele trecute. Numarul 1 mondial este acum în cautare de antrenor și se pare ca nu duce lipsa de oferte.

- "Ruptura" dintre Simona Halep si anternorul Darren Cahill a fost anticipata inca de acum sase luni de catre Victor Hanescu, care spunea pentru ProSport ca nu vede colaborarea dintre Halep si Cahill sa mai continue pentru foarte mult timp.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Darren Cahill nu vor mai colabora din sezonul urmator (detalii AICI). Ilie Nastase considera ca Simona a ajuns la nivelul in care se poate descurca și fara antrenor și nu crede ca rezultatele liderului WTA vor fi afectate. "Mi se pare ca e normala. Au mai fost situatii…