- Viorica Dancila spune ca PSD nu va asigura cvorum la investirea guvernului Ludovic Orban, in plenul Parlamentului, dar nu la fel va fi și in condițiile de specialitate. Miniștrii propuși de liderul PNL vor fi fața in fața cu parlamentarii PSD, care ii vor audia și le vor da avize.”Ii vom audia,…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri, la Parlament, dupa negocierile cu PMP, ca formatiunea condusa de Eugen Tomac este dispusa sa intre la guvernare cu ministri. Este primul partid care spune ca ar intra cu liberalii in guvern, de cand Klaus Iohannis l-a…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca este ”increzator” ca Guvernul va fi votat, pentru ca, altfel, Viorica Dancila ar ramane ”la putere”. ”Suntem deschisi la un dialog, la gasirea celor mai bune solutii, pentru ca Romania sa aiba un guvern eficient, care sa aiba majoritate parlamentara si care…

- Premierul desemnat Ludovic Orban incearca sa-și negocieze o majoritate pentru noul guvern, dar in Parlament tocmai a incasat ”un glonț de argint”.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat Una dintre condițiile puse de USR pentru a susține guvernul…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea Guvernului care a reclamat un conflict juridic de natura constitutionala dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a numi ministrii interimari propusi de premierul Viorica Dancila, dupa plecarea ALDE de la...

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine azi o declaratie de presa la ora 17.00. Seful statului va anunta daca accepta propunerile de ministri trimise de Viorica Dancila la Cotroceni. UPDATE Potivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis va respinge in bloc propunerile timise de premierul Viorica…

- Viorica Dancila a explicat ca nu au fost marite bugetele SRI și SIE, la rectificarea bugetara, doar au fost alocate sume in vederea salarizarii, nu pentru alte obiective. Premierul a reamintit despre taierea bugetelor serviciilor de informații adoptata de Parlament la inceputul acestui an.„Vreau…