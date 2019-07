”Nu e momentul in care sa-mi exprim regretele. Regrele sunt tardive. E momentul sa ma gandesc cum fac sa-mi duc partidul catre caștig. Nu am avut un discurs anti-european in Parlamentul European. Nu am fost anti-europeana niciodata, am cerut doar tratament egal cu celelalte state membre”, a zis Dancila la Digi 24.

”Am fost premierul care a mers cel mai mult la Bruxelles, eu am largit relațiile cu Uniunea Europeana. Declanșarea Art.7 nu este foarte ușoara și nu cred ca e de actualitate pentru Romania. Guvernul Romaniei nu a intervenit in actul de justiție. Guvernul Cioloș a schimbat peste…