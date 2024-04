Marcel Ciolacu a afirmat ca extremistii nu au facut nimic si cauta sa dezbine Europa si sa ne arunce in bratele lui Vladimir Putin si a precizat ca in timp ce antieuropenii se filmau pe retelele sociale, comisarii socialisti contribuiau la solutii pentru crizele traversate in ultimii ani. Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la conferinta ocazionata de intalnirea liderilor Partidului Socialistilor Europeni ca social-democratii pot castiga alegerile pentru Parlamentul European. “Va multumesc tuturor pentru sprijinul neconditionat oferit de socialii democrati europeni pentru aderarea Romaniei la…