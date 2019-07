Dăncilă, în Parlamentul European: Este adevărat, sunt convinsă! "Intr-adevar, Romania a detinut Presedintia rotativa intr-o perioada plina de provocari pe care Uniunea Europeana nu le-a avut pana acum. Ma refer la procesul Brexit, ma refer la faptul ca au fost alegerile europarlamentare, ceea ce a facut ca toata activitatea Presedintiei sa se desfasoare in prima parte, in cele 100 de zile. E adevarat, ne-am fi dorit ca in 100 de zile sa inchidem 100 de dosare, am inchis doar 90, dar eu cred ca Romania a facut pasi inainte si, intr-adevar, pentru Romania este un motiv de sarbatoare pentru intregul popor, pentru toti cei care cred in Romania si care vor sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

