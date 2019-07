Stiri pe aceeasi tema

- "Este clar ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa-si asume aceasta decizie care, iata, nu este constitutionala. Curtea Constitutionala a spus deja acest lucru si cred ca, asa cum fiecare dintre noi platim pentru deciziile pe care le luam, cred ca si presedintele Klaus Iohannis va plati politic,…

- Premierul Viorica Dancila a lansat sageti la adresa presedintelui Klaus Iohannis dupa ce Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe tema a doua proiecte legislative de modificare Constitutiei, unde e prinsa si tema gratierii pentru fapte de coruptie.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sustine ca decizia CCR de respingere a initiativelor legislative de revizuire a Constitutiei, depuse de PSD-ALDE si PNL-USR, este "de o maxima gravitate si nu poate ramane fara urmari pe masura", cerand astfel demisia

- ”Eu am atenționat ca ambele intrebari de la referendum au elemente de neconstituționalitate. Nu poți sa interzici amnistia și grațierea pentru o categorie și sa spui ca violatorii și criminalii pot fi grațiați. CCR a luat o decizie care nu putea fi alta. Nu poți combate faradelegea cu incalcarea…

- Europarlamentarul Traian Basescu a vorbit, in direct la B1, despre decizia de astazi a CCR, care a respins initiativele de modificare a Constitutiei, dupa referendumul din 26 mai.CCR a decis ca amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa, astfel Constituția nu se poate modifica. Amintim…

- CCR a decis ca amnistia si gratierea nu pot fi interzise Curtea Constitutionala a constatat joi, 18 iulie, ca propunerile care vizeaza exceptarea de la gratiere sau amnistie a persoanelor care au savârsit infractiuni de coruptie sunt neconstitutionale. Potrivit unor surse oficiale,…

- Curtea Constitutionala a decis joi, in unanimitate, ca amnistia si gratierea nu pot fi interzice prin Constitutie, in contextul in care vorbim de o prerogativa a Parlamentului. Curtea a decis interzicerea Ordonantelor de urgenta pe aceste teme este insa constitutionala.

- "Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie…