Dăncilă: Acum, când Guvernul preia Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, mă aşteptam la suport Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca se astepta ca toti europarlamentarii romani sa participe la intalnirea de la Bruxelles cu Guvernul, avand in vedere ca Romania urmeaza sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Dancila a declarat, intr-un interviu acordat televiziunii Antena 3 la Bruxelles, ca era normal ca toti europarlamentarii romani sa fie prezenti la intalnire. "Normal ar fi fost sa fie toti, pentru ca eu asa vad si asa am procedat cand am fost europarlamentar. Chiar daca era un alt guvern, chiar daca era un alt presedinte, chiar cand a venit domnul presedinte Iohannis… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

