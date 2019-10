Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa (39 de ani) a fost indeparat de pe banca Astrei de patronul Ioan Niculae. In direct la GSP live, antrenorul a oferit lamuriri privind situația contractuala și a povestit cum a depașit episodul in care Anamaria Prodan l-a lovit. „Astra mi-a reziliat unilateral contractul. Nu știu pe ce motive.…

- Dan Alexa, 39 de ani, va primi salariul integral pana la finalul ințelegerii, scrie GSP. Antrenorul mai avea contract pana vara lui 2021 cu un salariu lunar de 9.000 de euro. Astfel, va incasa 180.000 de euro. Astra, in cantonament cu Bogdan Andone. Dan Alexa: "Eu sunt antrenorul echipei"…

- ​Antrenorul Eugen Neagoe a fost la Giurgiu, la meciul cu Astra, si a afirmat ca FC Hermannstadt putea obtine mai mult de un punct în partida de luni. De marti, el va fi antrenorul principal al sibienilor si spune ca medicii i-au transmis ca poate reveni la meseria de tehnician, dupa infarctul…

- Eugen Neagoe (52 de ani) se afla in aceste momente la Sibiu, unde negociaza contractul cu Hermannstadt. Antrenorul s-a ințeles in proporție de 99% cu sibienii, iar in minutele urmatoare va semna un nou contract. Fostul tehnician al dinamoviștilor a mai fost dorit și la Astra in locul lui Dan Alexa. …

- Dusan Uhrin jr. a susținut un antrenament inedit inaintea meciului cu Astra de sambata, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Antrenorul ceh și-a pus elevii sa execute mai multe lovituri de la 11 metri, iar in poarta Catalin…

- „Cainii” joaca in urmatoarele trei runde cu echipele care sunt peste ei in clasament. Cu trei victorii, elevii lui Uhrin ar ajunge pe poziție de play-off. Dinamo a reușit acum doua seri primul meci fara gol primit din acest sezon de Liga 1. Elevii lui Dușan Uhrin au invins Hermannstadt cu 3-0, reușind…

- Derby-ul etapei va fi meciul dintre Craiova și FCSB, duminica, 15 septembrie, de la ora 21:00. Va fi un duel foarte interesant, avand in vedere fapul ca pe banca oltenilor va sta Victor Pițurca (63 de ani), iar contrele dintre el și Gigi Becali (61 de ani) au fost de notorietate in ultimii ani.…

- Dan Alexa (39 de ani) a oferit prima declarație dupa pumnul primit in figura de la Anamaria Prodan, la finalul meciului dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. El a explicat, pentru Prosport, de ce l-a lovit impresara și ce s-a intamplat dupa aceea.”As vrea sa va rog sa opriti toate aceste…