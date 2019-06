Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat in aceasta seara, printr-o postare Twitter, ca purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, va parasi Casa Alba la sfarsitul acestei lunii. "Dupa 3 ani și jumatate, minunata noastra Sarah Huckabee Sanders va parasi Casa Alba la sfarșitul…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat miercuri planul de pace american in vederea solutionarii conflictului israeliano-palestinian, care urmeaza sa fie dezvaluit ”in curand”, catalogandu-l drept o ”mare tradare a lumii islamice”, relateaza news.ro.Casa Alba a anuntat…

- Președintele american Donald Trump a afirmat marți ca a refuzat sa se întâlneasca cu Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor și un apologet al stângii radicale, descriindu-l drept o "forța negativa", scrie AFP."A vrut sa se întâlneasca cu mine și i-am…

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declinat invitatia de a lua parte la banchetul de stat ce va avea loc în onoarea presedintelui american Donald Trump, asteptat într-o vizita de stat în Regatul Unit între 3 si 5 iunie, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.'Jeremy…

- Presedintele american Donald Trump a promis luni ca tara sa va oferi sprijin autoritatilor din Sri Lanka pentru a-i aduce in fata justitiei pe cei vinovati pentru atacurile comise duminica in tara asiatica si soldate cu cel putin 290 de morti si aproximativ 500 de raniti, relateaza Reuters. Liderul…

- Un muncitor in constructii din New York a devenit vedeta peste noapte gratie unei filmari in care il imita extraordinar de bine pe Donald Trump. Pe langa talent, barbatul este ajutat si de faptul ca seamana izbitor de bine cu presedintele Statelor Unite.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu a citit si nici nu a vazut raportul procurorului special Robert Mueller intocmit dupa ancheta privind o presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, relateaza Reuters si AFP. "Nu am citit raportul Mueller, nu am…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…