Daimler oferă subvenţii proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz, pentru instalarea unor filtre mai performante Daimler ofera subventii proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz, pentru instalarea unor filtre mai performante Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante. Acesta este cel mai recent efort al producătorului pentru a evita interzicerea circulaţiei mașinilor sale în oraşe, transmite Reuters, preluată de News.ro. Producătorii auto sunt nevoiţi să actualizeze sistemele de tratare a gazelor de eşapament ale maşinilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante, acesta fiind cel mai recent efort al producatorului pentru a evita interzicerea circulatiei acestora in orase, transmite Reuters.

- Compania germana de software TeamViewer se pregatește pentru listarea la bursa, iar investitorii se așteapta ca aceasta sa fie una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa, din acest an. Potrivit Reuters, tranzacția ar putea evalua compania la circa 5,3 miliarde de euro, fiind singura…

- Reprezentantii Daimler si-au neglijat atributiile de supervizare la divizia care se ocupa de certificarea vehiculelor, sustin procurorii germani. Acestia au precizat ca amenda nu are impact asupra investigatiilor in derulare legate de manipularea emisiilor motoarelor diesel. Producatorul auto…

- Compania germana de cai ferate Deutsche Bahn se asteapta ca pachetul pentru protectia mediului, in valoare de cel putin 100 de miliarde euro anuntat vineri de Guvernul german, sa genereze cea mai puternica crestere inregistrata de Deutsche Bahn in istoria de 180 de ani a companiei, a declarat duminica…

- Motoarele diesel pierd teren in UE. Si Romania se ralieaza trendului! In prima jumatate a anului 2019, in UE, compativ cu perioada similara din 2018, inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel, au scazut cu -17.2% , totalizand 2,574,756 unitati, in timp ce autoturismele cu motoare pe benzina…

- Procurorii din Stuttgart, Germania, vor amenda Daimler, compania care deține Mercedes-Benz, cu o suma intre 800 de milioane și 1 miliard de euro pentru incalcari legislației emisiilor automobilelor diesel, a anunțat publicația Der Spiegel, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Autoritatea germana…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului in plus, iar in urmatoarele saptamani vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters. Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a făcut declaraţia într-un material video intern adresat angajaţilor…

- Ryanair a avertizat luni ca preturile biletelor ar putea scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit. Chiar și în aceste condiții, operatorul aerian irlandez şi-a menţinut ţinta de profit pe 2019, transmite…