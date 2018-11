Dacian Cioloş, întâlnire RO+: Suntem viitorul acestei țări Iata ce a scris Dacian Ciolos pe pagina sa oficiala de Facebook: "1.750 de oameni s-au strans, intr-o seara ploioasa, intr-un București blocat, intr-o țara care crede ca și-a pierdut speranța. 1.750 de oameni care nu și-au pus intrebarea daca cineva trebuie sa le dea altceva decat incredere și certitudinea ca nu sunt singuri. 1.750 de oameni care știu ca, daca vor o Romanie mai buna, e nevoie sa se implice. Aveți și prin asta dovada ca șarlatania, hoția și impostura pot fi invinse și ca putem chiar face mai mult decat atat, putem construi. Nu sunteți singuri. Uitați-va la acești oameni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

