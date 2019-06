Dacian Cioloș, alianță cu PSD în Europa. Rareș Bogdan: Sunt șocat Contactat de DC NEWS, Rareș Bogdan, cap de lista PNL la alegerile europarlamentare caștigate de liberali, s-a aratat surprins de decizia pe care Dacian Cioloș a luat-o. Liderul PNL spune ca fostul premier va trebui sa explice aceasta alianța cu socialiștii in detrimentul lui Manfred Weber, un politician care se opune conceptului de Europa cu doua viteze. Politica lui Macron și Cioloș, inca o enigma luiși Cioloș, inca o enigma „Eu sper din tot sufletul sa nu funcționeze zicala romaneasca 'cine se aseamana se aduna'. Nu il ințeleg pe domnul Cioloș, dar probabil ca va da explicațiile necesare. Manfred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

