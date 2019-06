Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…

- "Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar inceputul proiectului nostru. Am dovedit ca meritam incredere la alegerile din 26 mai, am dovedit ca suntem parte integranta a forțelor politice relevante…

- Președintele PER, Danuț Pop, susține ca Dacian Cioloș le marturisea, fara jena, romanilor ce va face el in Parlamentul European, dar sublinia faptul ca el NU va pleca la Bruxelles, ci va ramane in țara sa lupte cu "ciuma roșie" și sa salveze Romania.''Dacian Julien Cioloș este politicianul…