Stiri pe aceeasi tema

- Initiatorii, in total 54 de parlamentari PSD printre care si ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustin ca actuala lege se afla intr-un soi de cerc vicios. „Mai exact, o persoana care comite o contraventie este amendata, si daca nu plateste, amenda se transforma in decizie de efectuare a unor…

- Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect legislativ care prevede inchisoare de la 3 luni pana la 2 ani pentru persoanele care nu respecta hotararea judecatoreasca privind sancțiunea prestarii unei activitați in folosul comunitații prin neprezentarea la primarie și neindeplinirea indatoririlor.„Nerespectarea…

- Senatul a adoptat tacit, în sedinta plenului de luni, o propunere legislativa care prevede ca persoanele care nu respecta sanctiunea prestarii de munca în folosul comunitatii, stabilita printr-o hotarâre judecatoreasca, sunt pedepsite cu

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, o propunere legislativa care prevede ca persoanele care nu respecta sanctiunea prestarii de munca in folosul comunitatii, stabilita printr-o hotarare judecatoreasca, sunt pedepsite cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani. Nota de adoptare tacita pentru…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Slivilești, Gorj, a fost condamnat definitiv pentru ca a refuzat ca muncesca in folosul comunitatii. Pe numele persoanei respective Judecatoria Motru a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, fiind condamnat ...

- Tribunalul București a dispus, dupa mai bine de 4 ani de cand a inceput judecata, primele sentințe in dosarul in care este cercetat fostul senator Cezar Magureanu. Fostul parlamentar a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, judecatorii dispunand ca acesta sa lucreze 60 de zile in folosul…

- Ciprian Dorobanțu, fost procuror in cadrul DNA Timișoara, a fost condamnat, in prima instanța, la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi condus baut. Dorobanțu va lucra 100 de zile in folosul comunitații la Primaria Timișoara sau AJOFM Timișoara. Hotararea poate fi contestata."In…

- Prima condamnare in cadrul anchetei privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. George Papadopoulos, fost consilier al lui Donald Trump, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare pentru ca a mințit FBI.