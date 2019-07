Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Statul american California a fost zguduit joi de un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 grade, resimtit intr-un vast perimetru, au informat United States Geological Survey (USGS) si martori, potrivit AFP si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul Ridgecrest, in regiunea…

- Institutul de Geofizica din SUA (USGS) a transmis ca seismul a avut loc joi la ora locala 10.33 (20.33, ora Romaniei), in zona Vaii Searles, in statul american California, la adancimea de doar 8,7 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 13 kilometri de localitatea Trona, la 18 kilometri de orasul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs, joi, in statul american California, fiind simtit puternic in orasul Los Angeles, anunta Institutul de Geofizica din SUA.Cutremurul a avut loc joi la adancimea de doar 8,7 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 195 de kilometri…

- Un puternic cutremur a avut loc in urma cu puține momente in California, in apropiere de orașul Ridgecrest, aflat la 320 de kilometri distanța de Los Angeles. Cutremurul a avut loc la o adancime de numai 8,7 kilometri și a avut o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter, a notat New York Times. Inițial,…

- Statul american California a fost zguduit joi de un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 grade, resimtit intr-un vast perimetru, au informat United States Geological Survey (USGS) si martori, potrivit AFP si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul Ridgecrest,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica în apropierea graniței dintre Panama și Costa Rica, au anunțat reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters citat de Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost identificat la aproximativ…