Cutremur puternic în largul insulei Hawaii Un seism puternic s-a produs vineri in Hawaii, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS), fara a provoca o alerta de tsunami in acest arhipelag din Pacific, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Acest cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs in apropiere de Pahala, pe insula Hawaii, potrivit USGS. Adancimea sa a fost estimata la aproximativ 37 de kilometri. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism puternic s-a produs vineri in Hawaii, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS), fara a provoca o alerta de tsunami in acest arhipelag din Pacific, informeaza AFP. Acest cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs in apropiere de Pahala, pe insula Hawaii, potrivit…

- Un „cutremur mediu” cu magnitudinea de 4.2 pe scara Richter s-a produs luni, la adancimea de 15 km, la ora 23:50:46 (ora locala a Romaniei), conform unui anunț oficial al Institutului Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc in Ialomița, in apropierea urmatoarelor orase: 25km…

- La primele ore ale acestei dinieți, Romania inergistra un cutremur de de 2,6 grade pe scara Richter, dar conform datelor actualizate, a avut loc un al doilea cutremur de azi din Romania, seismul fiind mai puternic decat cel de dimineața. Un al doilea cutremur de azi din Romania Conform datelor publicate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, 15 ianuarie, in zona seismica Vrancea din Romania. Seismul a fost inregistrat la ora 11:01:49. Institutul Național de Fizica a Pamintului a catalogat seismul, care s-a produs la o adincime de 80 km, ca fiind un cutremur mediu,…

- In zona insulei Mindanao din Filipine s-a produs simbata un cutremur cu magnitudinea de 7,5, care va fi urmat probabil de mai multe tsunamiuri, informeaza Reuters. Seismul a fost localizat de Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC) la o adincime de 63 de km, iar Agentia Seismologica Filipineza…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. Inițial, INFP a anunțat ca seismul a avut o magnitudine de 4,7. Ulterior, instituția l-a revizuit la 4,8. „In ziua de 04.12.2023, 00:05:48 (ora Romaniei), s-a produs…

- Un cutremur de 4,7 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 140 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. Cutremur VranceaFoto: infp.ro „In ziua de 04.12.2023, 00:05:48 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.7, la…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica in zona Vrancea. Seismul a fost resimțit in mai multe zone ale țarii. Cutremur in Romania. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca un cutremur s-a produs duminica dimineața, la ora 5:38, in zona seismica…