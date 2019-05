Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu o magnitudine de peste 6 a fost resimtit in estul El Salvador si in Nicaragua, relateaza Reuters, conform news.ro.Potrivit unor prime estimari, seismul a avut magnitudinea 6,2. Cutremurul a fost resimtit in capitala, la San Salvador.In capitala nicaraguana, Managua,…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters potrivit Agerpres. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit…

- In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit locuintele. Deocamdata, nu exista informatii despre producerea unor pagube materiale majore. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anuntat ca seismul…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit locuintele.…

- Un seism produs in estul statului El Salvador a facut sa se clatine cladirile din aceasta tara din America Centrala si a fost resimtit in Managua, capitala nicaraguana, a dezvaluit joi un martor local pentru Reuters.

- Papa Francisc a donat 500.000 de dolari pentru a-i ajuta pe refugiații din Mexic. Suma donata de liderul suprem al Bisericii Catolice va fi imparțita in cadrul a 27 de proiecte din comunitațile mexicane și congregațiile religioase, care primesc migranții din țarile Americii Centrale. „Barbați și femei,…

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…

- Noul președinte al republicii El Salvador, Nayib Bukele, a declarat marți ca nu va invita liderii statelor Honduras, Nicaragua și Venezuela la inaugurarea sa, pe 1 iunie, dupa ce le-a contestat anterior legitimitatea, scrie Reuters.Bukele a confirmat știrile conform carora conducatorii celor…