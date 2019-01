Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din Oltenia au continuat marți greva spontana, inceputa la sfarșitul saptamanii trecute. De dimineața, li s-au alaturat, in semn de solidaritate, și cativa colegi de la termocentralele din zona, care au intrat in greva foamei. Administraţia i-a acționat însă pe greviști…

- Ministrul energiei Anton Anton, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și ministrul economiei Nicolae Badalau au fost convocați miercuri, în jurul orei 12, la Palatul Victoria, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre greva de la Complexul Energetic Oltenia. Reamintim ca minerii refuza…

- Numarul grevistilor care se afla in prezent in greva foamei in fata sediului Complexului Energetic Oltenia a ajuns la 5. Aceștia au recurs la aceasta forma de protest pentru a se solidariza cu minerii care au blocat activitatea in toate carierele si care cer cresteri salariale. In total, in fata Complexului…

- Locomotiva a plecat in cele din urma fara vagoane, pentru ca minerii nu s-au dat la o parte. Potrivit unor informații citate de Pandurul, vagoanele au fost incarcate cu oamenii din schimbul de noapte, de la concasare, dar acum nu se mai incarca și nici vagoanele nu sunt lasate sa plece. Toți…

- Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, este revoltat de faptul ca minerii aflați in greva spontana sunt acuzați ca saboteaza sistemul energetic național. "Minerii au facut acest protest spontan dupa ce administrația...

- Ministrul Energiei, Anton Anton, discuta, luni dimineata, cu reprezentantii minerilor din Complexul Energetic Oltenia, in legatura cu revendicarile acestora, a anuntat Ministerul Energiei. La discutii participa si conducerea Complexului Energetic Oltenia. Protestul a inceput vineri…

- Cateva sute de mineri, angajati ai mai multor cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), se afla in cea de-a treia zi de greva in salile de apel din cadrul unitatilor, ei refuzand sa intre in ture si cerand majorarea salariilor si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit reprezentantilor…

- Protestele au inceput la Complexul Energetic Oltenia, dupa ce administrația a anunțat ca nu are fonduri pentru majorari salariale. Minerii de la Jilț Nord, care au intrat vineri seara in schimbul al III-a, au refuzat sa munceasca. Sâ...