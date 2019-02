Stiri pe aceeasi tema

- "Am o veste foarte buna. Acest an (...) va fi primul an cand sistemul public de pensii nu va mai avea deficit ci vom fi chiar pe excedent. Imi aduc aminte de acele vesnice critici ale colegilor nostri din Opozitie, cand noi am introdus acea masura fiscala de transfer de contributii de la angajator…

- Potrivit autoritaților, OUG 114 a adus schimbari drastice pentru romani, intrucat romanii care au contribuit la Pilonul II de pensii iși pot transfera fondurile, in anumite condiții. "OUG 114 a venit cu optiunea de a aface transferul din Pilonul II de pensii. Aceasta optiune se poate realiza…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care isi propune completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin crearea unui cadru legislativ care sa permita obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, la Romania TV.

- Calendarul privind majorarea punctului de pensie va fi respectat, aceste cresteri fiind incluse si in Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, aprobata la finele anului trecut, a declarat sambata, la Romania TV, ministrul Muncii, Marius Budai, care a precizat ca "vom avea cu siguranta"…

- "Noi ne vom ține de cuvant și vom respecta acel calendar al creșterii puctului de pensie. Se va respecta calendarul majorarilor. Impreuna cu domnul ministru al Finatelor am introdus in OUG și acele majorari de punct de pensie” a declarat ministrul Budai la Romania TV. Acesta a mai declarat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, ca legea pensiilor se va negocia cu UDMR dupa ce formațiunea maghiara a depus o serie de amendamente pe care Guvernul a spus inițial ca nu le poate susține.„Va fi ok, va fi totul bine, va fi vot final in plenul Camerei si vom trimite legea…

- Ministrul Muncii sustine ca pensiile romanilor nu sunt in pericol. "Exista bani de majorare a pensiilor, exista bani pentru plata actuala a pensiilor. De altfel, si pe parcursul anului trecut au fost aceleasi declaratii lipsite de de respect fata de pensionari, deoarece induc o grija suplimentara…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…