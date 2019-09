Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca le-a explicat anchetatorilor cum a rapit-o pe Alexandra Macesanu, dar si ce a facut cu ea odata adusa la casa din Caracal. O politista a fost folosita de anchetatori in rolul Alexandrei Macesanu, iar criminalul a explicat ce a facut cu tanara de 16 ani. Maine ar urma…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a marturisit ca le-a omorat pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a fost adus, luni dimineata, la locuinta sa, pentru reconstituirea faptelor. Luni, anchetatorii vor reface traseul parcurs de Dinca dupa ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar marti, traseul…

- E vinovat de crime doar monstrul Dinca sau alaturi de el, in complicitați voluntare sau involuntare, au stat reprezentanți ai statului roman? Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat pana la ora 6.00 dimineața pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, a ajuns marți dimineața la…

- Procurorul sef al DIICOT Felix Banila a confirmat astazi ca procurorii coopereaza cu autoritatile din Statele Unite si din Italia, pentru a obtine informatii utile anchetei crimelor de la Caracal. Magistratul a oferit detalii legate de toate actiunile intreprinse pana acum in acest caz, de la acuzatii…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, detalii halucinante din ancheta. Dinca schimba declarațiile. Dupa 12 ore de interogatoriu, monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a rapit, sechestrat, violat, ucis și incinerat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost scos din sediul…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Gheorghe Dinca este transportat, joi seara, la sediul central DIICOT, de la Penitenciarul Jilava, pentru a fi audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Criminalul din Caracal va ajunge in aceasta seara la DIICOT București pentru audieri, au precizat surse judiciare pentru…