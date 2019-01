Stiri pe aceeasi tema

- Resedinta, estimata la 1.7 milioane de dolari, este oferita ca premiul principal în cadrul unui concurs de eseuri. Participantii trebuie doar sa plateasca o taxa de 25 de dolari si sa scrie un eseu, relateaza postul de stiri Calgary News.

- Sculptura „Tanara sofisticata (Nancy Cunard)”, o lucrare unica din bronz lustruit, realizata de Constantin Brancuși la Paris, in 1932, reprezinta cea mai scumpa adjudecare a unei sculpturi anul acesta, conducand un top dominat de lucrari de Alberto Giacometti, potrivit Artprice, ...

- Melodia cantata de Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" a fost vanduta, inca de la lansarea in 1994, in peste 15 milioane de exemplare. Potrivit The Economist, piesa a avut incasari de peste 60 de milioane de dolari din redevente, scrie Le Figaro, relateaza News.ro."Nu vreau prea…

- Editia originala a cartii ''Du cote de chez Swann'' (Swann) de Marcel Proust a fost vanduta la licitatie vineri pentru 1,51 milioane de euro, un record mondial pentru o lucrare originala in limba franceza, s-a aflat de pe langa casa Sotheby's. Acest exemplar rar cu o valoare estimata…

- Scrisoarea lui Albert Einstein in care fizicianul pune la indoiala existenta lui Dumnezeu a fost vanduta, marti, la New York pentru suma de 2,89 de miloane de dolari, la o licitatie organizata de casa Christie's, anunta AFP, potrivit news.ro.Este vorba despre un record pentru o scrisoare a…

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", a fost vandut pentru 90,3 milioane de dolari și a stabilit astfel un nou record de preț pentru o opera a unui artist in viața, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Tabloul, care fusese…

- Un pandantiv cu perla si diamant din colectia de bijuterii a Mariei Antoaneta, renumita regina a Frantei din secolul al XVIII-lea, a fost vanduta pentru suma de 36 de milioane de dolari la o licitatie in Geneva, a anuntat Sotheby's, relateaza dpa. Acesta a fost un pret record pentru vanzarea unei…

- Cantareața Demi Lovato vrea sa scape de casa in care a fost la un pas sa-și pierda viața in urma unei supradoze. Demi Lovato este proprietara unei reședințe din Hollywood Hills, o vila ultra luxoasa. In casa respectiva a fost artista la un pas de moarte din cauza unei supradoze . Acum, vedeta vrea…