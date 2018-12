Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca social-democrații nu au introdus legea pensiilor la votul final pentru a nu valida procedura de saptamana trecuta legata de revocarea din funcție a liderului Camerei, Liviu Dragnea.„Aseara…

- Intrebata intr-o conferinta de presa daca ii e frica de o posibila excludere a sa, avand in vedere ca in perioada urmatoare are loc o noua sedinta a CEx al PSD, ea a raspuns: "Avem maine un Birou Permanent National la Parlament, parca la ora 11,00, voi fi prezenta, nu fug, cum spun unii colegi de-ai…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Liviu Dragnea a facut un exercițiu de manipulare politica, in conferința de presa, de la Parlament. CTP arata ca liderul PSD se simte incolțit și ataca in toate direcțiile, inclusiv reporterii care ii pun intrebari in conferințe de presa.Citește…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il ataca dur pe președintele Klaus Iohannis. Este un președinte „fake”, care „poate fi considerat infractor”, a spus Dragnea, joi, in Parlament. „Am vazut un om in panica, nervos și iritat, dar in panica. Vedem un președinte panicat pentru ca vede cum se destrama sistemul…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția asupra populismului și atacurilor unor politicieni care incearca astfel sa iși acopere eșecul. El a mai acuzat fenomenul fake news și al manipularii informațiilor de interes public, facand aluzie la episodul de luni cand Liviu Dragnea a venit cu doua valize…

- Liviu Dragnea și-ar dori ca USR sa nu mai existe, afirma Dan Barna, președintele partidului, dupa ce liderul PSD a susținut ca Uniunea Salvați Romania este un partid de extrema dreapta.„USR este principalul adversar al lui Liviu Dragnea și al PSD. De aceea suntem atacați, fizic și verbal.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție miercuri dupa ce CCR a decis sa declare partial neconstitutional Codul de procedura penala.„Pai deocamdata nu am primit-o (c.n. decizie). Nu, este o nuanța acolo, dar trebuie vazut daca articolele respective au fost declarate neconstituționale…

- Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca semnatarii scrisorii in care se cere demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, sustin functionarea coalitiei majoritare si nu vor periclita sub nicio forma…