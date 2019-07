Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Stoica, 64 de ani, fostul fotbalist de legenda al Stelei, a comentat ultimele dispute dintre FCSB, clubul patronat de Becali, și CSA Steaua. Tribunalul București a stabilit ca palmaresul din perioada 1947-2003 aparține Clubului Sportiv al Armatei, in timp ce din 2003 și pana in prezent acesta…

- Daniel Oprița, 37 de ani, este noul antrenor principal al echipei CSA Steaua. Acesta ii va avea in staff-ul tehnic pe Iulian Miu și Fane Nofitovici - antrenori secunzi, Sorin Bobariu - antrenor cu portarii și Florentin Dumitru - suport tehnic. In clipul de prezentare al lui Oprița, postat pe canalul…

- Daniel Oprița (37 de ani), noul antrenor al CSA Steaua, și-a intrat deja in rol și a anunțat trei transferuri importante in Ghencea. Dupa ce au ratat promovarea in Liga 3 de doua ori la rand, suporterii Stelei au acuzat conducerea clubului ca nu a adus jucatori cu experiența. ...

- Massimo Pedrazzini, fost antrenor al echipei Steaua, va fi general manager al Juventus Academy Bucuresti, Academia de Fotbal deschisa de campioana Italiei in Romania, potrivit news.ro.Pedrazzini a fost prezentat in cadrul unui eveniment organizat chiar de Ziua Copilului, care a inclus antrenamentul…

- Steaua era numele oficial al fostei arene din Ghencea. "Cu siguranta vom avea un muzeu al Stelei cand noul stadion va fi gata. este in curs de realizare. Manușile purtate de Duckadam isi vor gasi locul acolo fara niciun fel de problema. Nu am stabilit inca un nume, cautam o idee pentru asa…

- Florin Talpan, juristul CSA, a declarat, ca e convins ca FCSB se va desființa curand, referindu-se la un proces existent intre cele doua entitați.”Sunt convins ca in scurt timp se va desfiinta. Pentru ca stiti foarte bine ca exista acel dosar cu palmaresul, in care noi am solicitat acea suma…

- Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul clubului Sportiv al Armatei, lasa de ințeles ca noua arena din Ghencea va avea o noua denumire. Inaintea demolarii, stadionul purta denumirea „Steaua". „Cu siguranta vom avea un muzeu al Stelei cand noul stadion va fi gata. este in curs de realizare. Manușile purtate…

- Ediție speciala a emisiunii GSP LIVE. Marți, 7 mai, Marius Lacatuș și Ștefan Iovan vorbesc despre finala Cupei Campionilor Europeni, de la Sevilla, din 1986. Costin Ștucan va realiza marți o emisiune speciala, din Ghencea, cu Marius Lacatuș și Ștefan Iovan, doi dintre eroii Stelei in finala cu Barcelona.…