- Pregatirile pentru masa de Craciun au inceput deja la "Chefi la cuțite". In bucataria in care cele trei echipe vor sa scoata cele mai frumoase și gustoase farfurii s-au gatit antreuri, iar chefii și concurenții s-au intrecut in cele mai inedite idei.

- Intr-o partida restanta din etapa a 3-a a Diviziei Naționale de Seniori la rugby, sambata dupa-amiaza, CS Navodari a intalnit in deplasare pe CSM Galați. Aflata la ultimul meci al anului, formația oaspete, antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase, a facut un joc bun și a caștigat…

- In cadrul etapei a IX-a din Divizia Naționala de Seniori la rugby, sambata, CS Navodari a intalnit in deplasare pe Grivița București.Formația antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase a facut un meci bun și a reușit o victorie cu punct bonus, scor 29-10.Punctele invingatorilor au fost…

- Echipa de rugby CS Navodari are parcurs perfect in Divizia Nationala de seniori, grupa Centru Sud, cinci victorii din cinci meciuri, toate cu punct bonus ofensiv Ultimul succes a fost realizat astazi, in deplasare cu Grivita Bucuresti, scor 29 10.Partida a contat pentru etapa a noua a campionatului.Pentru…

- Duminica, 28 octombrie, de la ora 13, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cartan, echipa CS Cleopatra Mamaia infrunta formatia CT „Dinicu Golescu” Bucuresti, in cea de-a treia etapa a Campionatului National de rugby U18. Dupa primele doua runde, CS Cleopatra are maximum…

- Pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cartan”, va avea loc, astazi, de la ora 13, partida dintre CS Cleopatra Mamaia si CNAV-Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a IV-a a Campionatului National de rugby juniori U17. Cu maximum de puncte dupa primele trei etape, constantenii…

- Echipele Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia au un debut perfect de stagiune. Atat juniorii U17, cat si U18 au contabilizat in ultima runda victorii categorice, depunandu-si astfel oficial candidaturile la titlurile nationale. Un rezultat record a bifat CS Cleopatra in etapa a doua a Campionatului National…