Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, insista sa fie ales in functia de presedinte al Parlamentului si spune ca aceasta functie nu poate fi negociata cu PSRM. Declaratia a fost facuta in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV 8.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, spune ca sta la dispozitia oricarei justitii din lume. Reactia vine dupa ce Partidul Democrat din Moldova a solicitat Serviciului Fiscal de Stat sa prezinte informatii despre impozitele pe venit si sumele de bani varsate in fondul social de catre

- Daca decanul de vârsta al Parlamentului, deputatul din partea Partidului Socialiștilor, Eduard Smirnov, nu va relua ședința de constituire a Parlamentului, atunci blocul ACUM va trebui sa-l reclame penal. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca spera ca liderul nord-coreean Kim Jong-un se va folosi de o sedinta a parlamentului tarii sa afirme in public ca Phenianul ar trebui sa renunte la arsenalul sau nuclear, scrie Reuters, potrivit news.ro.Joi va avea loc prima intrunire…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, in Parlament, ca este al treilea an de guvernare PSD-ALDE in care bugetul are 2% din PIB pentru aparare, a mentionat cresterea salariilor militarilor. Dragnea a spus ca ar fi vrut chiar un pact politic cu seful statului…

- Liderul fractiunii PDM, Pavel Filip, a declarat joi, 21 martie, intr-o conferinta de presa, ca urmatoarea sedinta a Parlamentului se va desfasura atunci cand va exista o majoritate parlamentara, pentru ca nu ar mai avea sens sa fie organizata o sedinta in cadrul careia nu pot fi constituie organele…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, e de parere nu este o coincidenta faptul ca activistii PPDA Gheorghe Petic si Sergiu Cebotari au fost condamnati la inchisoare cu executare in aceeasi zi, miercuri, 20 februarie, cu o zi inainte de sedinta Parlamentului.

- Refuzul Maiei Sandu și a lui Andrei Nastase de a discuta despre posibile majoritați parlamentare demonstreaza ca blocul ACUM prefera politica struțului, sa bage capul în nisip și nu le pasa de interesele cetațenilor. Declarația a fost facuta de catre unul din fruntașii PSRM, Ion Ceban, la…