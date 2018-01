Crima de la gradinita. Suspectul, arestat 30 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care si-a injunghiat mortal sotia, directoare a unei gradinite private din Sectorul 2 al Capitalei.

- La o zi de cand DNA-ul anunta ca procurorii anticoruptie s-au adresat Tribunalului Bucuresti, cerand “luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A. ori, dupa caz, suspendarea…

- Directoarea unei gradinite private din Bucuresti a murit dupa ce a fost injunghiata de fostul ei sot. Crima a avut loc in biroul femeii aflat in incinta unitatii de invatamant. Femeia in varsta de 38 de ani, care potrivit unor surse judiciare citate de News.ro se numeste Nicoleta Botan, a fost injunghiata…

- Retinut la cateva ore dupa ce si-a injunghiat mortal iubita, intr-un coafor din Titu, plutonierul acuzat de omor calificat a fost dus in cursul zilei de miercuri in fata instantei. Iar reprezentantii Tribunalului Militar Bucuresti au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. In varsta de 35 de ani,…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut pentru deținere ilegala de droguri. Suspectul este originar din raionul Calarași si avea asupra sa un pachețel care conținea un praf alb asemanator cocainei. Incidentul a avut loc, noaptea trecuta, in sectorul Rașcani al Capitalei.

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Vom reveni cu amanunte!

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. Potrivit Politiei Romane, la data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- La scurta vreme dupa ce s-a aflat ca agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care i-ar fi agresat pe cei doi minori, intr-un lift al unui bloc din sectorul 6 al Capitalei, a fost retinut, omul legii a fost dus la domiciliu, dar doar pentru a asista la perchezitiile ce se fac, […] Politistul retinut,…

- Turnura neasteptata in cazul care a socat Bucurestiul si, foarte probabil, un caz fara precedent in cazul Politiei autohtone: suspectul in cauza este om al legii, in Capitala. Nici bine nu se aflase ca un suspect in cazul de pedofilie a ajuns la audieri, ca s-a descoperit o informatie absolut socanta.…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Un barbat de 39 de ani din Chisinau a fost retinut de catre politisti, fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice pe teritoriul Capitalei. Anterior, acesta a fost documentat pentru cazuri similare.

- Barbatul reținut pentru crima a marturisit care a fost motivul pentru care și-a ucis fostul socru in Arad. Baut bine, individul l-a omorat in bataie pe batranul imobilizat la pat deoarece a scapat o cana cu apa și a spart o masuța de sticla. Suspectul care și-a omorat in bataie fostul socru marți seara…

- La data de 23 decembrie 2017, Poliția Municipiului Cluj – Napoca, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 68 ani, din satul Caianu Mic, jud. Cluj, a fost gasita decedata la domiciliu, de catre soțul sau, in varsta de 69 de ani. La examinarea…

- Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, potrivit Serviciului ucrainean de securitate (SBU). Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator al premierului ucrainean Volodimir Groisman, care l-a insotit in calatorii in strainatate. Groisman a multumit…

- Romanii l-au petrecut in numar foarte mare pe fostul suveran pe ultimul sau drum, in ziua marii despartiri a Regelui Mihai de Capitala Romaniei. Aplaudand, ovationand si aruncand flori in calea afetului de tun care a transportat sicriul Regelui Mihai de la Palatul Regal pana la Patriarhie, unde in scurta…

- Suspecta in cazul care a ingrozit un oras intreg urmeaza sa fie prezentata instantei, in speta Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in prima faza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmare a audierii sale de catre oamenii legii. Cazul este cercetat de politistii de la Omoruri…

- Poliția din New York a confirmat ca explozia din apropierera Times Square a fost de natura terorista. Suspectul pentru atracul din Manhattan a fost identificat in persoana lui Akayed Ullah, in...

- Mii de persoane de toate varstele, costumate in rosu si alb, au luat parte ieri pe strazile capitalei spaniole la o inedita competitie sportiva. Uno, dos, tres…start! Cei sapte mii de ”mosi” s-au lansat pe strazile Madridului, in cadrul unui mars in centrul capitalei, din Plaza de Murillo, la monumentul…

- Un deținut eliberat din penitenciar in octombrie in baza legii recursului compensatoriu a fost arestat preventiv pentru omor, fiind principalul suspect in cazul unei crime comise in localitatea Cetatea, din județul Giurgiu. Barbatul, care fusese condamnat pentru vatamare corporala grava și viol, a fost…

- Care scandal intern, ce tensiuni? Desi nu mai e un secret pentru nimeni ca premierul si primarul Capitalei s-au tot contrat in ultima perioada, pe marginea ideii edilului de a amplasa in Piata Victoriei un targ de Craciun, plan abandonat intre timp, social-democratul Iordache pare sa nu vada nicio problema…

- Razvan Rentea a fost retinut de autoritati, fiind acuzat ca si-ar fi ucis parintii, Gheorghe Rentea (59 de ani), mama – Niculina Rentea (56 de ani), si bunica – Viorica Apan (80 de ani). Barbatul le-a aplicat celor din familie mai multe lovituri cu un obiect, dupa care i-a lasat fara suflare. Imediat…

- In noaptea de 25 spre 26 noiembrie 2017, in jurul orei 01:00, barbatul din Turda a patruns fara drept in curtea imobilului unde locuia fosta soție, a escaladat zidul casei folosindu-se de o scara pliabila din aluminiu, a urcat in podul casei construit pe schelet din lemn, unde intenționat a aprins…

- La cateva zile de cand si-au gasit sfarsitul in conditii infioratoare, cei doi soti din comuna Apa au fost condusi pe ultimul drum. De altfel, dupa ceremonialul de marti, un tanar a fost observat mergand catre o masina alba, inmatriculata in Satu Mare, dar fara insemnele politiei, insotit de mai multi…

- Un barbat, de 29 de ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, a fost retinut ieri de politistii gorjeni, sub acuzatia de furt. Suspectul este acuzat de trei fapte de furt. In data de 19 noiembrie, tanarul ar fi sustras din 3 ...

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- La doua zile de cand un om a pus mana pe telefon si a apelat 112, pentru a anunta politia ca gasise, pe o strada din sectorul 1, cativa saci plini cu sim-uri (cartele telefonice), politistii Capitalei au anuntat deja primele concluzii ale investigatiei pornite pentru a lamuri situatia. De ancheta s-au…

- Un barbat, de 39 de ani, din comuna gorjeana Bengești-Ciocadia, a fost reținut in urma cu puțin timp sib acuzația de violența in familie. Suspectul este acuzat ca la inceputul acestei saptamani și-ar fi agresat sotia, de 39 de ani. ...

- Un tanar, de 19 ani, din comuna gorjeana Licurici, a fost retinut, ieri, sub acuzatia de furt calificat. Suspectul este acuzat, ca alaturi de un alt tanar, de 21 de ani, din Targu Jiu, pe 1 noiembrie, au patruns fara ...

- Retinut deunazi de catre oficialii DNA Brasov, pentru santaj, Ninel Cercel a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Brasov, procurorii propunand in cazul sau arestarea pentru 30 de zile. Instanta insa nu a fost de acord cu aceasta varianta si a decis cercetarea secretarului de stat din Ministerul…

- Un barbat a fost retinut de politisti, dupa ce a patruns, prin fortarea usii, intr-una dintre camerele unui hotel din Predeal si i-a amenintat cu un briceag pe ocupanții camerei. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 3 spre 4 noiembrie, cand barbatul, cazat și el la același hotel, s-a inarmat cu un…

- Politistii din Oltenita au prins in flagrant un barbat de 56 ani care ar fi patruns fara drept intr-o locuinta cu intentia de a fura mai multe bunuri. Suspectul a fost retinut de oamenii legii, urmand sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

- Un barbat din Calarasi, acuzat ca, in urma cu o saptamana, a furat telefonul mobil al unei vanzatoare, a fost retinut de politisti. Suspectul a fost observat pe camerele de supraveghere ale magazinului cum intr-un moment de neatentie al victimei i-a sustras telefonul de langa casa de marcat.

- Barbatul care in urma cu aproape doua saptamani a violat o femeie dupa ce a condus-o pe jos acasa, la plecarea dintr-un club din Capitala, a fost arestat preventiv. El a iesit recent din penitenciar, fiind eliberat cu un an mai devreme in baza legii recursului compensatoriu, dupa ce fusese condamnat…

- Anchetatorii au prins pe suspectul dublei crime ce a avut loc pe 26 octombrie 2017, pe un camp din zona Nisipuri din apropierea Targovistei. La aceasta ora, suspectul se afla la audieri in cadrul IPJ Dambovita. Este vorba de un barbat de 58 de ani din Targoviste. Este vanator autorizat, detinator legal…

- Un barbat, de 35 de ani, din comuna gorjeana Farcasesti, a fost retinut aseara de politistii gorjeni, sub acuzatiile de santaj si amenintare. Suspectul este banuit de savarșirea a trei infractiuni de santaj si doua de amenintare, fapte comise in ...

- Suspectul prins de Poliție in cazul celor doi barbați impușcați mortal in data de 26 octombrie, pe un camp langa Targoviște, a primit, miercuri, mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Barbatul a fost ridicat marți…

- Un sirian in varsta de 19 ani, suspectat ca se pregatea sa comita un atac terorist cu bomba in Germania, a fost arestat de politie in orasul Schwerin, informeaza site-ul postului France 24. Individul, identificat drept Yamen A., a fost arestat marti dimineata, in orasul Schwerin din landul…