Creşteri salariale pentru directorii SRL-urilor primăriei Salariile directorilor de la SRL-urile Primariei Craiova cresc. Vorbim aici despre directorii de la RAT Craiova SRL, SC Salubritate SRL si SC Piete si Targuri SRL. Pe motiv ca indemnizatia acestora se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza sau se indexeaza salariul de baza minim brut garantat in plata, acestia vor castiga 16.640 de […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in marketing, PR și publicitate le incaseaza specialiștii din Slovenia, a caror medie salariala neta este de 1.910 euro, pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab. Sunt urmați de cei din Estonia, cu 1.650 de euro, lunar, și cei din Lituania,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de marti, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o apreciere de 0,27%, pana la valoarea de 8.606,69 de puncte, la jumatate de ora dupa debutul tranzactiilor, informeaza Agerpres.Citește…

- Salariul mediu net din Romania a fost anul trecut de 2.685 lei, ar urma sa creasca la 3.085 lei in 2019 si va ajunge la 3.316 lei in 2020, conform ultimei estimari a Comisiei Nationale de Strategie si prognoza. Castigul salarial real (dupa ce se scade inflatia) ar urma sa creasca cu 11% in acest […]

- Florin Dobre a vorbit despre diferentele dintre vechiul si noul ROBOR anunțat ieri, 2 mai, creșterile salariale, productivitatea muncii și inflație. Cu cat au crescut salariile romanilor "Un aspect rostogolit de multe pagini din ziare, care a ocupat suficient spațiu in multe emisiuni…

- Vești bune de la minister pentru acești romani. Un ministru demisionar a venit cu un proiect important prin care dorește marirea cu 75% a salariului pentru acești angajați. Proiectul se afla deja pe site-ul ministerului, in dezbatere publica, fiind la un pas de aprobare. Ministerul Justitiei a pus…

- ACTIUNE A POLITISTILOR DE INVESTIGARE A CRIMINALITATII ECONOMICE PENTRU PROTEJAREA POPULAȚIEI IMPOTRIVA UNOR ACTIVITAȚI DE COMERȚ ILICITE In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, impreuna…

- PSD a transmis, marti seara, ca ”atacul” presedintelui Klaus Iohannis la actiunile Guvernului in domeniul Sanatatii ”denota o ipocrizie jignitoare la adresa opiniei publice din Romania”, in conditiile in care PNL, partid care-l sustine pe seful statului, a taiat cu 25% salariile celor care lucreaza…

- PSD a transmis, marti seara, ca ”atacul” presedintelui Klaus Iohannis la actiunile Guvernului in domeniul Sanatatii ”denota o ipocrizie jignitoare la adresa opiniei publice din Romania”, in conditiile in care PNL, partid care-l sustine pe seful statului, a taiat cu 25% salariile celor care lucreaza…