- Regizorul Alexandru Darie a murit la varsta de 60 de ani. Fiul actorului Iurie Darie era internat de aproape doua saptamani la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. "In meseria...

- Constantin Cotimanis si Ducu Betrzi, in spectacolul dedicat Zilei Limbii Romane. Sambata, la Filarmonica Pitesti. Ziua Limbii Romane va fi sarbatorita la Pitești, printr-un spectacol organizat de Primaria Municipiului Pitești și Consiliul Local, prin Centrul Cultural Pitești, sambata, 31 august, de…

- Dan Marculescu, medic legist, a precizat in direct la Romania TV de unde pot fi prelevate probe pentru testele ADN astfel incat sa prezinte cu o mare certitudine ca persoana in cauza este decedata. In ceea ce privește testele ADN facute la Caracal, in cazul Alexandrei Maceșanu, acestea nu confirma…

- Actrita Oana Pellea a scris sambata, pe Facebook, ca ''a apus steaua unui om si a unui regizor care a facut istorie in teatrul romanesc'', referindu-se la moartea Catalinei Buzoianu. "A apus steaua unui om si a unui regizor care a facut istorie in teatrul romanesc! Dumnezeu…

- Poetul Tudor Arghezi s-a nascut pe 21 mai 1880, numele sau adevarat fiind Ion N. Theodorescu. La 19 ani a intrat la Manastirea Cernica, dar nu a rezistat acolo decat patru ani dandu-și seama ca viața de calugar nu este pentru el. A fost puternic atras de activitatea politica care i-a adus foarte multe…

- Noi detalii despre moartea lui Razvan Ciobanu, ies la iveala. Luni, 1 iulie, au avut loc noi audieri in cazul morții designerului. Laura Vicol, avocata și prietena buna a acestuia, a declarat ca raportul toxicologic nu a ieșit inca. „Au fost mai multe persoane, cele care au avut legatura cu el si ar…

- In aceasta perioada se desfasoara la Constanta cea de a IV a editie a Festivalului International de Teatru "Miturile Cetatii", eveniment organizat de Teatrul de Stat Constanta si de Consiliul Judetean Constanta.Festivalul International de Teatru "Miturile Cetatii" este o continuare a "Serilor de teatru…

- Luni, 24 iunie 2019, incepand cu ora 10.00, la Consiliul Județean Valcea, consilieri județeni, funcționari publici și reprezentanți ai instituțiilor de cultura s-au reunit pentru a marca Ziua Universala a Iei. Dupa discursul rostit de președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, participanții…